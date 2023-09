PF deflagra operação contra financiadores de bloqueios em rodovias federais em 2022

A ação busca investigar e coletar provas referentes aos financiadores de movimentos que bloquearam rodovias federais após as eleições de 2022

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Parada Obrigatória, com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso, nos municípios de Pontes e Lacerda-MT e Campo Grande-MS.

A ação tem o objetivo de aprofundar as investigações e a coleta de provas referentes aos financiadores de movimentos que bloquearam rodovias federais após as eleições presidenciais de 2022. No contexto da prática de atos antidemocráticos ocorridos após as eleições, houve o bloqueio da Rodovia BR-174 por manifestantes que, segundo as apurações, teriam agredido e ameaçado motoristas que tentavam furar os pontos de bloqueio, além da reiterada desobediência a policiais que buscavam liberar o trânsito.

Os líderes, financiadores e demais participantes desse movimento podem responder por crimes previstos no código penal, dentre eles: constrangimento ilegal, lesão corporal, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático, dentre outros. Essas penas, somadas, passam de 13 anos de prisão.

Como prosseguimento das investigações, os materiais apreendidos serão submetidos à análise e perícia, com o objetivo de identificar e apontar elementos de responsabilização de todos os envolvidos nas ações criminosas.