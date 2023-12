ANTT prevê investimentos de R$ 9 bilhões por 30 anos para concessão da BR-040/MG

A aprovação do edital marca a solução para o trecho que está em processo de relicitação sob administração da Via 040

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estima que a concessão da BR-040/MG contemplará investimentos da ordem de R$ 9 bilhões ao longo de 30 anos. Mais cedo, a agência informou, por meio do Diário Oficial da União (DOU), que marcou para 11 de abril de 2024 a realização do leilão para a concessão destes 232 quilômetros de rodovia, que abrangem o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

A aprovação do edital marca a solução para o trecho que está em processo de relicitação sob administração da Via 040, responsável apenas pela manutenção e operação essencial da rodovia.

O diretor da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, disse que a agência está avançando no primeiro processo de relicitação de concessão de rodovias, com o intuito de trazer melhorias para o usuário, como aumento de capacidade, aprimoramento de serviços e adoção de tecnologia.

“Isso também permitirá melhorias em gargalos existentes, proporcionando soluções mais eficazes, como na saída de Belo Horizonte, na região do minério, que trará maior segurança, fluidez viária e eficiência”, afirmou Sampaio em release divulgado nesta sexta-feira, 29.

O projeto abrange o trecho entre o entroncamento com a BR-356/MG (para Belo Horizonte) e o entroncamento com a Antiga União e Indústria (Triunfo), em Juiz de Fora.

Para o superintendente de concessão, Marcelo Fonseca, o edital está voltado a resolver ligações estruturais da rodovia que faz parte da ligação entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

“Temos uma rodovia toda em pista dupla, mas com boa parte em multivias, que são duas faixas em cada sentido, mas sem separação central, o que faz com que ocorram acidentes. Essa questão será resolvida com a introdução de duplicações e a separação central”, disse Fonseca.

Estadão Conteúdo