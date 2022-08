Aneel autoriza repasse de quase R$ 1 bi de Itaipu para reduzir conta de luz

Dez distribuidoras serão beneficiadas com redução média de dois pontos percentuais.

A usina de Itaipu vai dar uma contribuição extra para reduzir a conta de luz neste ano. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou na reunião de diretoria desta terça-feira (16) o repasse de R$ 947,8 milhões para efeito de modicidade da tarifa de energia.

Para as distribuidoras que já tiveram os seus reajustes autorizados neste ano e para o grupo que tem reajuste em agosto, a transferência dos recursos se dará em prazo de dez dias, a contar da publicação da resolução. No caso das distribuidoras que ainda não passaram pelo processo tarifário, a transferência vai ocorrer na data do reajuste.

Terão direito ao repasse em até dez dias as concessionárias RGE, Energisa Minas Gerais; Enel São Paulo; Energisa Sul Sudeste, Celesc, Elektro e DCELT.

Enel Goiás, CPFL Piratininga e DMED terão os repasses por ocasião do reajuste da tarifa em outubro.

Os recursos para o abatimento são provenientes do saldo da conta de comercialização de Itaipu e de excedentes financeiros. Com a privatização da Eletrobras, a gestão dessa contabilidade agora está a cargo da EMBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional).

O diretor Giácomo Bassi, relator do processo, destacou considerar razoável eleger um grupo para receber o repasse, considerando os pleitos de cada empresa, ao invés de distribuir para todo o mercado.

“O valor não é tão grande, menos de R$ 1 bilhão, então, seriam dados centavos se todas recebessem, e a alternativa tornou mais eficiente o uso desse recurso”, afirmou Bassi.