Ancine lança edital de R$ 40 milhões para filmes com coprodução internacional

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A Ancine (Agência Nacional do Cinema) acaba de aprovar nesta sexta-feira (11) um novo edital de R$ 40 milhões para a produção de filmes de longa-metragem realizados em coprodução internacional. Os recursos são do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), principal fonte de financiamento do setor.

Metade do valor será para obras nas quais as empresas nacionais são majoritárias. A outra parte será destinada aos projetos em que os parceiros internacionais têm a maior parte.

O regulamento também determina que pelo menos 40% dos recursos sejam destinados a propostas de produtoras independentes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E ainda prevê um mínimo de 10% para projetos da região Sul ou dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Um levantamento da Ancine mostrou que o órgão aprovou em 2021 cerca de R$ 600 milhões para investimentos do FSA. A agência, após problemas de orçamento que paralisaram verbas, diz ter feito “ajustes de gestão” que permitiram a retomada da liberação.