Analistas de comércio exterior convocam assembleia para deliberarem sobre greve

A Associação de Analistas de Comércio Exterior (AACE) convocou assembleia para a próxima sexta-feira, 3, para deliberarem sobre a possibilidade de greve. Em operação padrão desde 2 de maio, a categoria defende a reposição das perdas inflacionárias acumuladas durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e realização de concurso público para preencher os cargos desocupados.

A operação padrão dos analistas de comércio exterior causou o adiamento de reuniões e audiências e afetou o prazo médio de autorização de atos concessórios de drawback, de licenças de importação, da conclusão de investigações antidumping e de subsídios, divulgações de estatísticas de comércio exterior, análise de pleitos e consultas públicas, entre outros.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, os servidores do Banco Central (BC), do Tesouro Nacional e da Controladoria-Geral da União (CGU) estão em greve. As categorias querem a reposição das perdas inflacionárias e não aceitam que Bolsonaro conceda reajustes diferenciados para as carreiras policiais.

Os reajustes precisam estar aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente até 1º de julho. Pela lei, o governo não pode aumentar os salários das categorias após essa data. Com isso, as greves podem se intensificar nas próximas semanas.

Estadão conteúdo