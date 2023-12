Altas de juros anteriores estão levando inflação à ‘direção desejada’, diz presidente do BoE

Bailey ressalta o progresso na queda da inflação de energia e de alimentos, mas é incisivo ao pontuar que a autoridade fará “o que for preciso”

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, destacou nesta quinta-feira, 14, depois de manter as taxas inalteradas na reunião de dezembro, que as elevações de juros anteriores pela autoridade monetária já estão funcionando e a inflação está “se movendo na direção desejada”, apesar de ainda estar longe da meta de 2% ao ano.

Em vídeo divulgado pelo BoE, Bailey ressalta o progresso na queda da inflação de energia e de alimentos, mas é incisivo ao pontuar que a autoridade fará “o que for preciso” para atingir seu objetivo de trazer a inflação à meta.

Estadão Conteúdo