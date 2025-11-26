Alta no grupo Alimentação e Bebidas no IPCA-15 sucede cinco meses de quedas

O avanço no gasto das famílias brasileiras com alimentação e bebidas em novembro interrompeu uma sequência de cinco meses consecutivos de quedas. O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma redução de 0,02% em outubro para alta de 0,09% em novembro, contribuição de 0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,20% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) neste mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alimentação no domicílio diminuiu 0,15% em novembro. Ficaram mais baratos o leite longa vida (-3,29%), arroz (-3,10%) e frutas (-1,60%).

Por outro lado, houve altas na batata inglesa (11,47%), óleo de soja (4,29%) e carnes (0,68%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,68%. A refeição fora de casa subiu 0,56%, e o lanche avançou 0,97%.

Habitação

Também segundo o IBGE, os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,16% em outubro para um aumento de 0,09% em novembro, uma contribuição de 0,01 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.

A energia elétrica residencial passou de uma queda de 1,09% em outubro para um recuo de 0,38% em novembro, resultando num alívio de -0,02 ponto porcentual no IPCA-15 deste mês.

“Ressalta-se que, em novembro, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, adicionando R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 KWh consumidos”, lembrou o IBGE.

Houve ainda reajustes tarifários de 19,56% em Goiânia a partir de 22 de outubro; de 16,05% em uma das concessionárias de São Paulo vigente desde 23 de outubro; e de 11,21% em Brasília a partir de 22 de outubro.

A taxa de água e esgoto subiu 0,13%, com destaque para o reajuste tarifário de 9,75% em Fortaleza a partir de 5 de novembro. O gás encanado caiu 0,01%, com redução de 0,04% nas tarifas no Rio de Janeiro a partir de 1º de novembro.

Foram registrados ainda aumentos nos subitens condomínio (0,38%) e aluguel residencial (0,37%).

Despesas Pessoais

Segundo o IBGE, os gastos das famílias brasileiras com Despesas Pessoais passaram de uma elevação de 0,42% em outubro para um aumento de 0,85% em novembro, uma contribuição de 0,09 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.

O resultado do grupo Despesas Pessoais foi impulsionado pelos aumentos em hospedagem (4,18%) e pacote turístico (3,90%).

Saúde e Cuidados Pessoais

De acordo com o IBGE, os gastos das famílias brasileiras com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,24% em outubro para um aumento de 0,29%, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para IPCA-15 de novembro.

Houve pressão do aumento no plano de saúde, com elevação de 0,50% e contribuição de 0,02 ponto porcentual para a inflação de novembro.

Estadão Conteúdo