Alta de juros deve continuar e perto das médias históricas, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Estônia, Madis Müller, relatou nesta terça-feira, 20, que o aumento das taxas de juros deve continuar no próximo ano, aproximando-se das médias históricas.

Durante apresentação das previsões econômicas do Banco da Estônia para 2023, Müller observou que o BCE deve manter o ritmo de aumento em 0,5 ponto porcentual para diversas decisões futuras.

Segundo ele, o aperto monetário continua para frear o crescimento dos preços na zona do euro. A nova previsão estima que a inflação deve cair para 2% apenas no final de 2025.

O dirigente também apontou que o balanço do BCE deve começar a diminuir no próximo ano. “A partir de março de 2023, menos da metade do volume de títulos por vencer será adquirido, em vez dos títulos adquiridos no plano de compra de ativos (APP)”, concluiu.

Estadão Conteúdo