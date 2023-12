Alta de commodities faz dólar recuar 0,66% ante o real, a R$ 4,90

O real teve ontem um desempenho melhor que o de outras moedas de países emergentes

O dólar caiu 0,66% nesta segunda, 18, em relação ao real, a R$ 4,90, o menor nível desde o dia 6. Segundo operadores, a queda da moeda americana refletiu um movimento de realização dos lucros. O aumento dos preços de commodities, que ajudou a impulsionar a Bolsa, também favoreceu o real ante o dólar, com maior fluxo positivo de divisas para o País, segundo disseram operadores.

“Com as commodities puxando, vimos ações como Petrobras e Vale subindo e sustentando o Ibovespa, trazendo bastante fluxo (de dólares) para o Brasil”, disse o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

O real teve ontem um desempenho melhor que o de outras moedas de países emergentes. O dólar teve queda mais moderada, de 0,31%, ante o peso mexicano, e subiu 1,35% em relação ao rand sul-africano.

“A alta do petróleo favorece a queda do dólar, porque o Brasil é exportador de commodities e há uma demanda mundial muito forte. A valorização do real reflete a entrada de moeda estrangeira”, reforçou o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

