Alckmin e ministro do comércio chinês defendem multilateralismo em meio à guerra comercial com EUA

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fez uma videoconferência nesta sexta-feira (11) com o ministro do Comércio da China, em um contexto de uma guerra de tarifas entre o país asiático e os Estados Unidos.

Na reunião, que tratou principalmente do BRICS, grupo econômico do qual Brasil e China fazem parte, Alckmin e o ministro ministro Wang Wentao trocaram impressões sobre as alterações tarifárias e concordaram na defesa do multilateralismo.

O encontro acontece dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma série de tarifas a países de todo o mundo, travando um embate específico com a China, que reagiu às tarifas impostas pelo americano. Nesta sexta, a reação da China escalonou, ao anunciar que vai aumentar no sábado as tarifas sobre produtos americanos de 84% para 125%.

Neste cenário, o líder chinês, Xi Jinping, afirmou que “não há vencedor numa guerra de tarifas, e ir contra o mundo levará ao isolamento” e que ir contra o mundo “levará ao isolamento”.

Alckmin e o ministro também defenderam, durante a ligação, um sistema internacional de comércio baseado em regras, com o fortalecimento da OMC (Organização Mundial do Comércio).

A China é importante parceiro econômico do Brasil e os dois países mantém diálogo estratégico, com papel de destaque à COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, presidida por seus vice-presidentes.