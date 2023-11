Agenda verde de Lira desidrata, favorece poluidores e chega à COP28 sem conclusão

JOÃO GABRIEL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O pacote de medidas ambientais articulado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recebeu dispositivos que desidratam o caráter sustentável das propostas e ainda concedem benefícios a atividades poluidoras.

A intenção de Lira era fazer o país chegar à COP28, conferência mundial de clima da ONU (Organização Mundial das Nações Unidas) que começa nesta quinta-feira (30), levando o pacote como uma de suas bandeiras.

Na prática, no entanto, a COP será iniciada com a agenda repleta de itens que a distanciam dos objetivos ambientais e pendente de votações tanto na Câmara como no Senado. Entre os principais itens da pauta, a criação de um mercado regulado de carbono (com obrigações para poluidores reduzirem a emissão de gases de efeitos estufa) ainda não foi entregue.

O projeto com estímulo ao hidrogênio verde– combustível que não gera efeito estufa e é obtido por meio de energia renovável– foi um dos únicos aprovados pela Câmara até agora, na terça (28). O texto ainda precisa de votação no Senado, mas avançou para a Casa vizinha com redução dos benefícios para a produção do insumo e menos fontes de financiamento para o fundo de incentivo ao setor.

Já o das usinas eólicas em alto-mar (offshore), conforme mostrou a Folha de S.Paulo, foi aprovado na quarta (29) com uma série de jabutis que podem favorecer o setor do gás e usinas de energia a carvão –emissores intensivos de dióxido de carbono, principal causador do aquecimento global.

“Os jabutis vão na contramão da evolução técnica e econômica da matriz elétrica e na contramão dos desafios climáticos globais”, afirmou em nota a Coalizão Energia Limpa e o Observatório do Clima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aprovação do marco das eólicas offshore teve voto favorável de 403 deputados –dentre eles, o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (PL-SP). O parlamentar defendeu o texto publicamente no plenário.

“[A proposta] vem obedecendo o princípio de, primeiro, defender a pauta ecológica, a pauta econômica, a lógica administrativa, mas por outro lado, também respeitar as garantias fundamentais”, afirmou, como primeiro parlamentar a defender a matéria.

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) contestou o projeto e disse que a Casa não estava discutindo a alteração de matriz energética fóssil para renovável. “Fiquemos atentos aos jabutizões colocados pelo relator nesta matéria”, disse.

Braga chegou ser ironizado por Lira quando o integrante do PSOL disse que o Ministério do Meio Ambiente seria avesso à aprovação da matéria. “Não sei se ajuda ou atrapalha”, brincou Lira, em resposta, sob protesto de deputados de esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas últimas versões do texto das eólicas, foi incluso, a pedido do PSOL, um dispositivo que prevê a aplicação do Planejamento Espacial Marinho (PEM), mecanismo que visa proteger o ecossistema aquático nas áreas em que a energia for explorada.

Outro texto em discussão, o do mercado de crédito de carbono, passou no Senado em outubro deixando de fora das obrigações de redução para o agronegócio –principal emissor de dióxido de carbono no Brasil, considerando o desmatamento em decorrência da atividade.

O relator na Câmara, Aliel Machado (PV-PR), chegou a fazer uma proposta para contemplar o setor dentro do mercado regulado de carbono, dando ao agro uma série de condições especiais e um período maior para se adaptar às novas regras.

Além desse ponto de divergência, também gerou impasse a possibilidade de ser incluído no texto um dispositivo permitindo que os governos estaduais controlem o mercado de carbono –ideia que tem entre seus fiadores o paraense Helder Barbalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta é considerada como a mais importante do pacote, uma vez que o mercado de carbono é um dos temas centrais da COP deste ano. A não aprovação deixa o Brasil atrás de pares internacionais em pleno evento, considerado importante na estratégia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de conseguir impulsionar o país como uma potência ambiental.

OS PRINCIPAIS PROJETOS

Crédito de carbono, PL 412/22

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cria as regras básicas para o funcionamento do mercado de crédito de carbono no Brasil, estipulando limites de emissão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eólicas em alto-mar, PL 576/21

Estipula as normas para instalação de usinas eólicas na costa brasileira, vistas como de alto potencial energético

Hidrogênio verde, PL 2308/23

Define os diferentes tipos de hidrogênio de baixo carbono, cria um programa de desenvolvimento da atividade e prevê uma política nacional para a área

Biocombustíveis, PL 4516/23

Pretende criar uma legislação para promover a mobilidade sustentável e de baixo carbono, incentivando a produção de combustíveis de menor impacto ambiental