Dono de pitbulls é condenado por ataque de cães a triatleta

O dono dos cães, Efrain Ferreira de Campos, recebeu pena de dois meses e 21 dias de prisão em regime semiaberto

LAÍS SEGUIN

SÃO PAULO, SP

A Justiça da cidade de Leme (SP), a 188km da capital, condenou nesta semana o dono dos cães da raça pitbull pelo ataque ao triatleta Tiago Ferranti Belloube, 41, em março deste ano, na zona rural do município.

Belloube sofreu mais de 50 mordidas, precisou levar 60 pontos e passar por três cirurgias, uma delas para reconstrução do tendão de Aquiles no calcanhar.

O dono dos cães, Efrain Ferreira de Campos, recebeu pena de dois meses e 21 dias de prisão em regime semiaberto. Ele poderá aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Ele respondeu pela contravenção de deixar em liberdade, confiar na guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso.

Efrain já havia sido orientado e notificado em outras situações a manter os animais presos, e respondia processo judicial devido a ocorrências desta mesma natureza.

Ataque

Tiago Ferranti Belloube saiu para correr e treinar pela Estrada Municipal Luiz Fernando Marchi, na zona rural da cidade de Leme, por volta das 9h30 de 27 de março de 2022, quando foi atacado por, ao menos, cinco cães que estavam soltos no local e saíram de um canavial.

A estrada faz parte da rota de grupos de ciclistas e de pessoas que saem para caminhar.

De acordo com depoimento de Belloube, ele tentou se desvencilhar do ataque, mas caiu duas vezes. Ao mesmo tempo, pedia ajuda aos motoristas que passavam na estrada. “Um homem até tentou prestar socorro, mas não conseguiu sair do carro devido à agressividade dos cães”, relembra.

Belloube contou ainda que foi salvo por um sitiante que parou uma caminhonete próximo a ele, que pulou dentro da carroceria. Dali, ele foi levado para um hospital da cidade.

A esposa de Tiago, Vivian Ramos Carvalho dos Santos, conta que o marido sofreu dilacerações nos membros inferiores e superiores. A maioria das mordidas foi no tornozelo e panturrilha da perna direita, no braço direito, cotovelo e nas costas.

Dois meses após o ataque, Belloube conseguiu ficar em pé, andar e fazer exercícios na academia durante a recuperação. Ele ainda passa por sessões de fisioterapia para voltar ao esporte.