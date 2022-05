Dicas do Oliver #047 – Gostou do Cabelinho?

No “gostou do cabelinho” de hoje vou mostrar para vocês a transformação da minha cliente Luciana, corte e cor!

No “gostou do cabelinho” de hoje vou mostrar para vocês a transformação da minha cliente Luciana, corte e cor! Ela chegou aqui trazendo uma referência do que queria, porém nem sempre a cor é a mais indicada, seja pelas características pessoais ou até mesmo saúde dos fios. Ele queria um loiro bem claro, mas conversando chegamos em um acordo e fizemos um contorno iluminado e mechas em avelã. Estão curiosas? Confira essa transformação, afinal cliente fiel é cliente feliz. Até o nosso próximo encontro.