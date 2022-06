Dia Mundial do Meio Ambiente alerta para uso racional da água

A Caesb apresentou projetos para ampliar a capacidade de atendimento sustentável e garantir os níveis das barragens do DF

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) apresentou projetos para ampliar a capacidade de atendimento sustentável que garante os níveis das barragens de Santa Maria e do Descoberto, que abastecem o Distrito Federal.

Conforme dados apresentados no início deste mês, a Barragem de Santa Maria está com 97,2% de capacidade, enquanto na do Descoberto esse índice é de 91,6%.

A edição deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente “Uma Só Terra” é um lembrete de que os recursos do planeta são finitos e estão diminuindo. A data, criada há 50 anos, reforça a necessidade de viver em harmonia com a natureza. Todos devem trabalhar em união para garantir a conservação, o uso sustentável e a restauração do ambiente que habitamos.

Nesta segunda (6), em ação conjunta com a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) e a Secretaria de Educação (SEE), a Caesb promove ação educativa na Escola Classe 05 de Sobradinho, escolhida por se destacar na adoção de práticas ambientalmente sustentáveis.

Entre as atividades previstas para entreter e conscientizar os mais de 600 alunos da escola, estão a palestra do regulador da Adasa e contador de histórias Miguel Sartori, a participação da mascote da Agência – Gotita – e dos personagens do desenho musical que embala campanhas de utilidade pública do órgão, dinâmicas educativas promovidas pela Caesb e a presença do Expresso Ambiental, ônibus de educação ambiental da Companhia.

Investimento

Nos últimos três anos, a Caesb investiu mais de R$ 667 milhões em projetos de melhorias e expansão da infraestrutura, para aumento da eficiência de manutenção e de operação dos sistemas de tratamento de água e de esgoto. A companhia também investiu em programas de redução de perdas e eficiência energética, além de aquisição e instalação de equipamentos. Houve ainda aportes financeiros para a ampliação da infraestrutura civil, elétrica, mecânica e de automação e tecnologia de comunicação por telemetria, entre outros empreendimentos.

Um dos projetos mais importantes executados pela Caesb foi a entrega das obras do Sistema Produtor Corumbá, em abril deste ano. Serão beneficiados 1,3 milhão de habitantes da região sul do DF (Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, Setor Habitacional Ponte de Terra e o Setor Meirelles) e de Goiás (Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama). Moradores da região oeste do DF e de Águas Lindas de Goiás também serão beneficiados indiretamente, com a geração de excedentes no Sistema Descoberto.

Somente em 2021, foram investidos R$ 159,1 milhões nos sistemas de abastecimento de agua (SAA) e de esgotamento sanitário (SES) do Distrito Federal. Foram ampliadas redes de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto. Reservatórios de água receberam melhorias e foram recuperados, aumentando sua capacidade e vida útil.

Este conjunto de medidas contribui para a manutenção do fornecimento da água produzida nas 12 estações de tratamento da Caesb, em um total de 11.212 litros por segundo produzidos e distribuídos por 9.647 km de redes de tubulações. Atualmente, a Caesb atende 99% da população do Distrito Federal com água potável de qualidade, testada regularmente em seus próprios laboratórios.

Hábitos saudáveis

A Caesb orienta o consumidor a adotar hábitos para a preservação do meio ambiente e a repensar as relações de consumo dos recursos naturais. Confira, abaixo, algumas dicas de consumo consciente.

→ Verifique regularmente possíveis vazamentos nas tubulações dos imóveis. Um vazamento na instalação hidráulica pode causar uma perda de 2 mil a 7 mil litros de água por dia

→ Prefira plantas nativas do cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água

→ Regue as plantas à noite, para evitar a evaporação excessiva no período de calor. Utilize o regador em vez da mangueira

→ Instale aeradores de torneira, que consomem menos água

→ Retire os restos de comida da louça a ser lavada e use uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão. Enxague todas de uma vez

→ Dê preferência para limpar as janelas em dias nublados, pois a luz solar direta seca os produtos de limpeza antes que o vidro seja polido corretamente

→ Um ciclo completo da máquina de lavar pode usar até 200 litros de água; por isso, acumule várias peças e prefira utilizá-la apenas uma vez

→ Reutilize a água da limpeza da máquina de lavar roupas para limpar a garagem ou lavar o carro

→ Mantenha a piscina coberta fora do período de uso.

Com informações da Agência Brasília