Dia do Arquiteto: 5 obras emblemáticas de Oscar Niemeyer

O Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista é celebrado em 15 de dezembro, dia do nascimento de Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho

O Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista é parte do calendário oficial brasileiro e é celebrado no dia 15 de dezembro, dia do nascimento de Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, popularmente conhecido como Oscar Niemeyer. O arquiteto carioca é considerado um dos maiores nomes da arquitetura moderna, e suas obras são reconhecidas internacionalmente por seu uso de formas curvas, linhas fluidas e materiais inovadores.

Para os viajantes e admiradores da arquitetura moderna brasileira, a Civitatis listou 5 obras emblemáticas de Oscar Niemeyer que estão espalhadas pelo Brasil.

1 – Edifício Copan, São Paulo

O Edifício Copan, localizado no centro de São Paulo, é um dos principais cartões postais da cidade. O conjunto inaugurado em 1966 conta com 1160 apartamentos e mais de 70 estabelecimentos comerciais. Esta é uma obra polêmica na história de Oscar Niemeyer, uma vez que o arquiteto ficou insatisfeito com as alterações realizadas em seu projeto original e deixou boa parte da execução e conclusão da obra sob responsabilidade de Carlos Lemos.

2 – Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC Niterói)

O MAC Niterói é um museu de arte contemporânea localizado no Mirante da Boa Viagem, na orla de Niterói, e tem vista panorâmica para a baía de Guanabara. Inaugurado em setembro de 1996, o edifício é conhecido pela sua fachada futurista e por seu formato que lembra um cálice ou um disco voador. Assim como o acervo do museu, o próprio prédio também é uma obra de arte.

3 – Catedral de Brasília, Brasília

A Catedral de Brasília é uma catedral católica localizada na região da Esplanada dos Ministérios. É considerada uma das obras-primas mais importantes da carreira de Oscar Niemeyer, e foi o projeto pelo qual ele ganhou um Prêmio Pritzker, conhecido como “Prêmio Nobel de Arquitetura”. Os famosos vitrais são de autoria de Marianne Peretti, uma artista plástica brasileira que costumava colaborar com o arquiteto.

4 – Palácio da Alvorada, Brasília

O Palácio da Alvorada foi o primeiro edifício da Capital Federal a ser inaugurado em 1958, e é a residência oficial do presidente do Brasil. A obra, localizada às margens do Lago Paranoá em Brasília, tem uma área de 7 mil metros quadrados distribuídos em três andares. O Palácio conta com ambientes como Biblioteca, Sala de Música, Sala de Banquetes, Sala de Jogos e um auditório.

Neste Free tour por Brasília , é possível ver várias obras do arquiteto espalhadas pela cidade.

5 – Conjunto Arquitetônico da Pampulha, Belo Horizonte

Este conjunto trata-se de um grupo de edifícios encomendado por Juscelino Kubitschek durante seu mandato de prefeito. É composto por um casino (que posteriormente virou o Museu de Arte da Pampulha), uma igreja, uma casa de baile, um clube e a Casa Kubitschek. Construído nos arredores da Lagoa da Pampulha, na capital de Minas Gerais, o conjunto foi nomeado em 2016 como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.