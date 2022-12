Deputados se queixam de desarticulação com Senado na votação da PEC da Transição

A alegação é que Alexandre Silveira (PSD-MG) não mostrou previamente aos deputados como ficaria a PEC

Deputados aliados de Arthur Lira colocaram em xeque, nesta terça, o acordo de que o texto aprovado no Senado na PEC da Transição não sofrerá alterações na Câmara. A alegação é que Alexandre Silveira (PSD-MG), relator no Senado, não mostrou previamente aos deputados como ficaria a PEC e colocou muito mais recursos à disposição de Lula do que gostariam.

Depois

Sem ter acesso aos detalhes antes, líderes da Câmara afirmam que nem começaram a consultar seus colegas de partido para saber se há concordância para votar. A desarticulação entre as duas Casas pode custar tempo de tramitação.

Conta

Parlamentares dizem que a liberação das emendas de relator ainda neste ano, como prevê a PEC da Transição aprovada na CCJ do Senado, é a “única motivação” para os 192 deputados que não se reelegeram votarem a favor.

Estadão conteúdo