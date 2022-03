Cursinho pré-vestibular gratuito está com inscrições abertas

O Galt Vestibulares oferece aulas gratuitas para estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Inscrições estão abertas até o dia 31 deste mês

As inscrições para o curso pré-vestibular gratuito do Galt Vestibulares, que irá preparar novos concorrentes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estão abertas até o dia 31 de março. O projeto, fundado em 2015 por quatro universitários do Distrito Federal, visa colocar cada vez mais estudantes de escola pública ou com bolsas integrais em instituições particulares no ensino superior, tendo como um foco especial o ingresso na Universidade de Brasília (UnB).

Para se inscrever, os interessados precisam realizar o seu cadastro no site do coletivo, através do link galtvestibulares.com.br. Caso o estudante esteja no ensino médio, é necessário apresentar o histórico escolar e uma declaração de vínculo com a sua instituição atual.

No momento do cadastro, também será necessário preencher um formulário de análise socioeconômico e enviar um comprovante de vacinação com as duas doses da vacina contra o coronavírus, além de uma declaração de imposto de renda do mantenedor do lar.

Após o período de inscrições, os estudantes passarão por um curto processo seletivo, chamado “vestibulinho”, que será realizado no dia 3 de abril. Após a prova, os aprovados passarão por um processo de entrevistas que serão realizadas entre 8 e 9 do mesmo mês.

O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 13, com as aulas começando na segunda-feira, 18 de abril. Um dia antes, acontecerá uma reunião coletiva com todos os selecionados, com a apresentação do projeto e dos planejamentos de ensino que serão utilizados.

Inicialmente as aulas serão feitas de forma remota, mas há a possibilidade de serem feitas de forma presencial futuramente. Caso isso ocorra, ainda haverá aulas online ministradas no período noturno, que atenderá estudantes de outros estados e também pessoas que não possuem horários disponíveis ao longo do dia.

De acordo com Aretha Soares, ex-aluna do Galt que atualmente é diretora de marketing do projeto, a oportunidade de ver de perto a preparação de jovens de baixa renda para o ingresso nas universidades, mudou a sua própria forma de enxergar a preparação educacional. “É uma oportunidade que muda vidas, ele mudou a minha vida e a minha percepção do ensino em geral. Conhecendo pessoas com quem eu estudei, você vê que é a primeira pessoa da família a ingressar em um curso superior, e isso é uma coisa que mexe muito com a gente”, afirma.

Graças aos estudos que teve no Galt em 2018, Aretha conseguiu uma bolsa de estudos no curso de Cinema e Mídias Digitais no IESB. A integrante do projeto conta que o coletivo pretende visitar as escolas públicas do Distrito Federal para convencer os alunos de que é possível alcançar os seus sonhos através do ensino preparatório.

“Uma coisa que a gente está tentando fazer agora que as aulas voltaram no ensino médio é marcar visitas nas escolas para conseguir chamar diretamente os alunos. Não só para divulgar o Galt e falar bem do Galt, e sim mostrar para os alunos que é possível ingressar no ensino superior e que o Galt é uma oportunidade”, conta Aretha.

Vidas foram transformadas

Uma das estudantes que conseguiram a tão sonhada vaga no ensino superior através do Galt foi a Hellen Santos, uma moradora do Paranoá de 18 anos que conseguiu uma vaga no curso de Química da Universidade de Brasília (UnB).

De acordo com ela, o cursinho a ajudou a ter apoio especializado nas matérias, aprimorando ainda mais o seu estudo. Além da ajuda educacional, Hellen conta que a sua trajetória no projeto, traçado durante a pandemia de covid-19, contou também com motivações feitas para ajudar os estudantes a lidar com a situação externa. “O primeiro impacto do Galt na minha vida foi esse apoio psicológico, de você ser preparado para enfrentar uma prova super importante com o caos rolando ao seu redor”, relata.

O significado do projeto para a nova estudante de química, que ingressou na UnB em 2021, é a de poder democratizar a educação, dando mais oportunidades para estudantes de escolas públicas do Distrito Federal ocuparem as universidades e ocuparem espaços importantes da sociedade brasileira.

“O Galt é focado justamente nos alunos de escola pública, que muitas vezes têm o ensino muito precarizado em relação ao ensino privado. Ele dá a oportunidade de pessoas que nunca tiveram algum tipo de contato com pré-vestibular terem essa oportunidade e se verem em uma universidade pública”, conta a futura química.