Corinthians X Athletico-PR | Onde assistir, escalações e palpites

Na noite de quarta-feira, 1º de novembro, a Neo Química Arena será palco de um dos jogos mais esperados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023: Corinthians e Athletico-PR prometem fazer um embate intenso, com o relógio marcando 19h para o pontapé inicial com futebol ao vivo transmitido pelo Futemax.

Os times chegam para o confronto com expectativas diferentes. O Corinthians, após um empate contra o Santos, tentará aproveitar a partida em casa para garantir mais três pontos e se distanciar da temida zona de rebaixamento.

Com 37 pontos, o Timão está apenas cinco pontos à frente do Z4, e a vitória torna-se a base na busca por uma posição mais confortável na tabela.

Por outro lado, o Athletico-PR, comandado por Wesley Carvalho, tentará surpreender fora de casa e garantir um resultado positivo.

O técnico do Corinthians, Mano Menezes, terá que lidar com desfalques importantes para essa partida. Fábio Santos e Fausto Vera, que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Santos, são ausências confirmadas.

A entrada dura de Fausto em Jean Lucas e a falta cometida por Fábio Santos em Maxi Silveira foram decisivas para suas respectivas suspensões.

Diante deste cenário, Gabriel Moscardo parece ser a opção mais viável para substituir Fausto Vera no meio-campo.

Na lateral esquerda, Matheus Bidu, com boas apresentações nas últimas partidas, é o nome mais cotado para assumir a vaga de Fábio Santos. Fora essas alterações, Mano Menezes deverá manter a espinha dorsal do time que tem entrado em campo recentemente.

Quanto à equipe do Athletico-PR, destaque para Pablo no ataque, além da consistência defensiva proporcionada por Thiago Heleno e Lucas Esquivel.

No último treinamento do Corinthians, realizado no CT Joaquim Grava, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Santos dedicaram-se a atividades regenerativas.

Os demais participaram de um treino intenso, com destaque para atividades de pressão pós-perda e posse de bola, além de enfrentamento em espaço reduzido. Esta preparação evidencia a busca de Mano Menezes por uma equipe mais consistente e pressionadora.

É importante ressaltar a importância dessa partida para ambas as equipes. Para o Corinthians, além da questão dos pontos na tabela, há a necessidade de dar uma resposta à torcida e retomar o caminho das vitórias. Para o Athletico-PR, cada jogo é uma oportunidade de consolidar-se no campeonato e buscar uma posição ainda melhor.

Onde assistir Corinthians X Athletico-PR?

Para quem não estará no estádio, a partida será transmitida ao vivo pelo Futemax, e os aficionados por futebol certamente estarão ligados, esperando por um grande espetáculo das duas equipes.

Corinthians x Athletico-PR promete ser mais do que um simples jogo: será uma batalha em campo, onde cada lance, cada jogada, definirá o destino de duas grandes equipes no Brasileirão 2023.

Autor: Daiane de Souza | Jornalista 0007147/SC | 47 991526385