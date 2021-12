Contarato aceita convite de Lula, deixa a Rede e anuncia filiação ao PT

Contarato havia se encontrado com Lula no início do ano, em maio, ocasião em que o petista convidou o capixaba para se filiar à sigla

São Paulo, SP

Após ser convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se filiar ao partido, o senador Fabiano Contarato (ES) anunciou nesta segunda-feira (13) que está de saída da Rede e migrando para o PT.

Contarato havia se encontrado com o ex-presidente Lula no início do ano, em maio, ocasião em que o petista convidou o capixaba para se filiar à sigla.

Na época, Contarato, que também estava conversando com outras siglas de esquerda, como PSB, PSOL e o PC do B, vinha sendo apontado como possível candidato ao Governo do Espírito Santo em 2022.

Em nota sobre a troca partidária, senador agradeceu Rede “pelo companheirismo e respeito” que teve com ele no período em que esteve filiado à sigla e disse que a concretização da ida ao PT será feita em “momento oportuno”.

Sobre o que espera do futuro destino, Contarato afirmou querer “somar esforços” com a militância e as lideranças do PT para que o país retome o pleno emprego, a defesa dos direitos humanos, o apoio do Estado às “maiorias minorizadas”, entre outros pontos.

Contarato também elogiou os governos do PT (de 2003 a 2016, com Lula e a hoje ex-presidente Dilma Rousseff), dizendo que eles permitiram “aos pobres cursar universidade”, “abriram os porões da ditadura”, “geraram crescimento econômico” etc.

Sem citar que falhas ocorreram, o capixaba afirmou que os erros do PT “foram investigados e devidamente punidos pela Justiça” e disse defender que “a lei vale para todos e tem que ser cumprida doa a quem doer”.

“Seguimos junto aos brasileiros e brasileiras para, com esperança e força, vencer as trevas da ignorância que vitimam o Brasil. A Constituição Cidadã de 1988 é nossa bússola”, encerrou a nota.

Senador em primeiro mandato (foi eleito em 2018), Contarato teve, recentemente, teve papel destacado nas sessões da CPI da Covid, embora não tenha sido oficialmente parte do colegiado.

Ainda assim, o capixaba é um dos 10 membros titulares da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia Covid-19, criada para acompanhar os desdobramentos da CPI da Covid.