Confederação Nacional dos Municípios pede participação em comitê contra covid-19

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) enviou um ofício aos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pedindo participação no comitê de enfrentamento da covid-19 anunciado nesta quarta-feira, 24. O comitê vai ser coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas foi apresentado sem a participação de prefeitos.

“O processo de união para o combate à covid-19 não pode prescindir da participação de todos os entes federados”, diz o documento encaminhado pela instituição que representa as prefeituras. Para a CNM, a entrada dos municípios é fundamental para que “se concretizem as políticas públicas emergenciais que o momento dramático exige”, entre elas a vacinação em massa da população.

O acordo costurado na reunião de chefes de poderes prevê um comitê liderado por Bolsonaro com coordenação técnica do Ministério da Saúde. O Congresso Nacional e os Estados foram colocados como colaboradores do grupo, mas não houve representação oficial das prefeituras. Da reunião, participaram apenas governadores aliados do presidente da República. Pacheco foi escolhido para ser o porta-voz dos gestores estaduais e do Judiciário.