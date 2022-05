XP anuncia abertura de mais de 100 vagas de estágio

As vagas de estágio são para trabalhar como Assessoria (B2B e B2C), Atendimento, Asset Management, Investment Banking e Back Office

A XP anuncia mais de 100 vagas de seu Programa de Estágio para diferentes áreas da empresa.

As inscrições, que vão até o dia 3 de junho, são direcionadas a estudantes que estejam atualmente matriculados em curso de graduação com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024.

Os candidatos precisam ter disponibilidade de 30h semanais para o estágio.

As oportunidades são remotas e seguem o modelo de trabalho, #XPdeQualquerLugar.

O processo de seleção da XP valoriza os candidatos com alinhamento cultural com os valores da empresa (mente aberta, espírito empreendedor, sonho grande e foco no cliente).

As etapas de avaliação buscam identificar pessoas que queiram protagonizar as suas próprias carreiras e estejam em busca de um cotidiano incomum, dinâmico e imprevisível. Pessoas que tenham visão de longo prazo e estejam dispostas a, de mente aberta e com espírito empreendedor, embarcar no sonho grande de seguir transformando o mercado financeiro e melhorar a vida de milhões de pessoas.

O programa de estágio é mais uma iniciativa da XP Inc. para melhorar a vida das pessoas através da educação e desenvolvimento de talentos.

Além da uma bolsa-auxílio, os selecionados para o programa de estágio também contam com bolsa extra semestral, vale refeição, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio creche.

O Programa de Estágio da XP Inc. prevê uma trilha de conteúdo de seis meses, com foco no desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Do início ao final do programa, os estagiários são acompanhados pelo time de Programas e Desenvolvimento em atividades que incluem imersão nos valores e cultura para que conheçam a história, negócio e atuação da XP Inc; treinamentos on the job, com ferramentas e recursos para o melhor desempenho das atividades; desenvolvimento de habilidades e atitudes essenciais para a formação profissional.

As vagas de estágio são para trabalhar em diversas áreas, como Assessoria (B2B e B2C), Atendimento, Asset Management, Investment Banking e Back Office.

Informações detalhadas sobre como se inscrever no programa e para acompanhar outras vagas anunciadas podem ser encontradas https://www.xpinc.com/carreiras/#/ ou na página da XP Inc no Linkedin