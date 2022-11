Unyleya lança cursos de tecnologia em parceria com a Amazon Web Service

Expectativa de crescimento do mercado brasileiro de TI em 2022 é de 14,3%; demanda por profissionais qualificados aumenta

A Unyleya, uma das maiores plataformas EAD do país, firma parceria com a startup iTalents (pertencente a um grupo europeu) e a Amazon Web Service (AWS) para oferecer ao estudante um programa de cursos de pós-graduação com foco em tecnologia da informação. São cursos com metodologia Hands On no ensino das mais atuais tecnologias, conectando o estudan te às necessidades do mercado.

A parceria apresenta dois cursos: MBA em Desenvolvimento Full Stack, que forma desenvolvedores back e front-end, e MBA em UX Design, com foco em experiência do usuário, cada um com duração de seis meses. A proposta do curso é que o estudante aprenda por módulos que desenvolvem soluções para um problema real proposto, ao final do curso ele terá vivência prática e estará preparado para as desejadas certificações AWS. Através do banco de talentos da iTalents os estudantes podem, inclusive, fazer processos seletivos para empresas parceiras e trabalhar no Brasil, ou remotamente em diversos pontos do mundo, em regime de home office.

Diferencial dos cursos

Os cursos chegam com uma novidade tecnológica desenvolvida para a Unyleya com a colaboração técnica da Amazon, o Unylab – uma máquina virtual, hospedada na Cloud AWS, que permite ao estudante acessar através de um dispositivo conectado à internet, diversos softwares e processamento de última geração através de um dispositivo USB que pode ser acoplado, por exemplo, em uma televisão, transformando-a em um computador de alta performance, com a finalidade de servir como uma máquina real, sem necessidade de instalações ou investimentos em hardware. Toda a estrutura de dados da iTalents e da Unyleya já está completamente disponível na nuvem.

Os cursos de pós-graduação atendem a uma demanda crescente do mercado de TI, que se mostra promissor no Brasil. A Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) apresenta relatório em que a expectativa de crescimento do mercado brasileiro de TI em 2022 é de 14,3%. Já no mercado global, o mercado de TI deve crescer 6,4%. A demanda por profissionais qualificados segue a ascend& ecirc;ncia do setor, que apresenta uma lacuna de mão-de-obra qualificada em relação à demanda. Segundo dados da Brasscom, projeta-se um déficit de mais de 420 mil profissionais em TI somente no Brasil.

A pandemia de COVID-19 acelerou o processo de digitalização e de informatização dos mercados. De repente, milhões de consumidores se tornaram demandantes digitais e tanto as empresas quanto o setor público buscam atender a essas necessidades no menor tempo possível. Atividades por videochamada, comércio eletrônico, educação a distância, aplicativos, home o ffice e consultas remotas são algumas das práticas que chegaram para ficar, obrigando as organizações a valorizarem cada vez mais a sua infraestrutura tecnológica.