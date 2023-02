Últimos dias do Sisu: professora dá dicas para fazer a inscrição

O prazo finaliza neste 24 de fevereiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (mec.gov.br)

Em 2023, pela primeira vez, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – portal do Ministério da Educação (MEC) em que as instituições públicas de ensino superior disponibilizam suas vagas para quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – teve o prazo de inscrições ampliado, passando para nove dias. O próximo dia 24 é o último dia para que estudantes de todo o Brasil – classificados conforme seu desempenho no ENEM – façam as suas inscrições de forma gratuita.

Ao fazer o login no portal, o sistema já informa a nota que o aluno tirou no Enem. Assim, o seguinte passo é escolher o curso e a universidade. “É possível escolher o mesmo curso em universidades diferentes ou cursos diferentes na mesma universidade. A primeira opção deve ser a mais desejada, a prioridade. Caso o aluno não seja selecionado na chamada regular, ele pode optar por ficar na lista de espera”, explica a professora Akemi Carvalho do Colégio Marista de Brasília, unidade da Asa Sul.

Segundo a professora do Colégio Marista da Asa Sul, a dica mais valiosa para se inscrever é ler o termo de adesão da universidade ao Sisu. “Quase ninguém faz isso, mas é uma dica extremamente valiosa e que permite ao aluno ter uma chance extra de ser bem sucedido. O candidato deve jogar no buscador “termo de adesão sisu e o nome da universidade” e fazer a busca. Vai encontrar o documento com os cursos e as vagas disponíveis pela universidade para o Sisu, além dos pesos de cada área. Assim, se para determinado curso, o peso de matemática for 2 e o aluno tiver ido bem na nota, pode escolher melhor o curso, com mais chance de aprovação”.

As faculdades particulares não participam do Sisu. A Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, aceita as notas do Enem a partir do segundo semestre em um sistema de ingresso específico da universidade. Além disso, nem todos os cursos aceitam a nota do Enem para ampla concorrência. “O curso de jornalismo da USP, por exemplo, não aceita inscrição no Sisu para candidatos de ampla concorrência, apenas os de cotas”, diz Akemi. “Por isso, reforço, é importante consultar o termo de adesão”, conclui a professora do Colégio Marista de Brasília.

Confira 6 dicas para escolher a sua universidade pelo Sisu:

Utilize um simulador de notas do Sisu para pesquisar notas de corte e cidades nas quais há universidades e cursos de interesse Pesquise na internet e tenha acesso ao termo de adesão da universidade que você quer para entender quais cursos estão disponíveis e quais os pesos para cada área. Faça esse cruzamento com as suas notas para ter maior chance de aprovação Faculdades particulares e a UnB não participam do Sisu. Então, tenha em mente outras opções no momento de escolher os cursos por esse sistema Siga uma ordem de prioridade: a primeira opção deve ser a do curso e universidade que mais deseja e a segunda opção, o “plano B” Se você não for selecionado pela lista regular, participe da lista de espera entre 28/2 e 8/3! Mas fique de olho! Ela não é automática. É preciso aderir a essa lista. Escolha uma cidade em que haja algum familiar próximo ou uma base de suport