Últimas inscrições para a Jornada de Física do IFB

Com o objetivo de dialogar e debater assuntos de interesse na área da Física, a segunda edição da Jornada de Física do IFB segue com inscrições abertas até o dia 4 de julho. O evento é voltado para os graduandos e o projeto convida professores que atuam no ensino médio ou superior e curiosos por temas científicos em geral

A programação que será online com transmissão pela TV IFB, é aberta a todas as escolas do Distrito Federal conta com palestras sobre temas como os “Exoplanetas”; oficinas práticas como a de “LaTex”; experiências exitosas de aprendizagem com o “Steam”; ciclos de leitura e cultura científica, com participação de palestrantes convidados e mediação dos professores: Adão Fernandes (Escolas Calungas); Ademir Santana (UnB); Adriana Ibaldo (UnB); Carleane Patrícia (UFSC); Eliade Lima (Física Preta, Ciência e Ancestralidade/Unipampa); (Roberto de Sousa Causo e o José Abdalla Helayël-Neto (CBPF); apresentação de experimentos com protótipos em arduíno; mesa redonda sobre o assunto “Descolonizando a Física”, entre outras atividades.



No ano passado, a jornada reuniu mais de 2.300 pesquisadores, estudantes e curiosos sobre o assunto. De acordo com o colegiado de Licenciatura em Física do IFB Campus Taguatinga haverá emissão de certificados pela participação. Inscreva-se na II Jornada de Física IFB



Até o dia 4 de julho

Evento on-line que ocorrerá entre 05 e 09 de Julho de 2021

Informações em: https://www.even3.com.br/2JFIFB2021

Carga horária: 17h

Transmissão pela TV IFB