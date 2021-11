TCU abre 20 vagas com salário inicial de R$ 22 mil

Os candidatos terão que realizar o pagamento de uma taxa de R$ 180 para concorrer ao certame. A inscrição deverá ser feita no site da FGV

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu nesta última segunda-feira (1º), as inscrições para um concurso público que disponibiliza 20 vagas para a função de auditor federal de controle externo. O salário inicial é de R$ 21.947,82 e os cadastros poderão ser feitos até o dia 20 de novembro.

Os candidatos terão que realizar o pagamento de uma taxa de R$ 180 para concorrer ao certame. A inscrição deverá ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no link : https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21.

Das 20 vagas, uma é destinada para pessoa com deficiência e cinco serão oferecidas para aqueles que se autodeclararem negros. As outras 14 vagas serão para a ampla concorrência. Poderão participar do processo seletivo aqueles que possuírem uma formação superior em qualquer área.

O cargo de auditor de controle externo é responsável por fiscalizar a gestão de recursos públicos do governo federal brasileiro. Entre as atividades exercidas pelo profissional está incluída a avaliação da legalidade de gastos e também da boa gestão dos recursos oriundos dos cofres públicos.

Segundo o TCU, o concurso público será dividido em duas etapas. A primeira terá uma prova objetiva de múltipla escolha, que será realizada no dia 13 de março de 2021. Os que forem aprovados, farão uma avaliação discursiva no dia 22 de maio. A segunda fase consistirá em uma etapa de formação de caráter eliminatório, que será realizado exclusivamente aqui em Brasília, pelo Instituto Sezerdello Corrêa, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul.

Convocação no GDF

Em entrevista à Agência Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que irá convocar novos servidores públicos até o final deste ano. De acordo com o mandatário, as novas nomeações ocorrerão de acordo com a necessidade dos órgãos do DF. “Ainda teremos mais nomeações até que todas as carreiras sejam recompostas”.

O anúncio foi feito uma semana após o chefe do executivo local anunciar que nomearia 431 novos candidatos aprovados em concursos públicos da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). “Com esse chamamento de professores, nós vamos zerar o cadastro reserva e encaminhar um novo recurso”, afirmou o governador nas redes sociais.

Além das novas contratações na pasta da Educação, Ibaneis também informou que 128 novos profissionais aprovados em processos seletivos serão nomeados para atuar nas Secretarias de Desenvolvimento Social, de Justiça e Cidadania e da Mulher.

Sobre a realização de novos concursos públicos no Distrito Federal, o governador disse que o tema está sendo analisado pelo GDF e que será feito conforme os quadros da administração local.

A Faculdade Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu a possibilidade de se inscrever gratuitamente para o vestibular do ano de 2022 da instituição até hoje.

Os interessados devem acessar o site df.senac.br/faculdade para se inscrever. A primeira prova será realizada neste sábado (6) de forma on-line.

O Senac-DF oferece um desconto de 84,59% nos dois primeiros semestres, desta forma, todos os cursos saem por R$ 99,99 mensais no primeiro ano.