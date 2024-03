STM tem concurso previsto para outubro

Serão disponibilizadas 240 vagas para Técnico e Analista com salário inicial de até R$ 13.202

O diretor-geral do Superior Tribunal Militar, José Carlos Nader Motta, informou que o Superior Tribunal Militar (STM) deve ter o seu edital publicado em agosto deste ano e as provas devem ser aplicadas já em outubro, seguindo o cronograma de atividades do órgão.

Serão disponibilizadas 240 vagas para Técnico e Analista com salário inicial de até R$ 13.202. Esse número de vagas pode aumentar caso surjam mais cargos vagos.

Até o dado momento, a previsão é de 149 cargos para Analista judiciário e 91 para Técnico judiciário.

O salário de Analista é R$ 13.202,62 e o de Técnico é de R$ 8.046,85, mas os valores terão reajuste de 18% a partir de 2025.

A banca do concurso ainda não foi definida.