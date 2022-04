Senado autoriza concurso público para 19 vagas na Casa

De acordo com o Portal da Transparência do Senado, hoje estão vagos 1.513 postos para realização de atividades legislativas

A Mesa Diretora do Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (7), realização de concurso público para cargos na Casa Legislativa. a autorização é para 19 oportunidades em cargos que exigem nível superior em qualquer formação.

São oportunidades para consultores, advogados, analistas e policiais legislativos. No entanto, a necessidade de contratação é muito maior do que o recurso liberado para as oportunidades específicas, e com isso, os aprovados em cadastro de reserva podem ser chamados até o encerramento do certame.

De acordo com o Portal da Transparência do Senado, hoje estão vagos 1.513 postos para realização de atividades legislativas. O primeiro cargo com maior necessidade de contratação é de profissionais para a área de processo legislativo. Para policial legislativo, existem 189 posições abertas.

Os salários para os diferentes cargos devem variar de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68.