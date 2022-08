Senado abre concurso com salário que chega a R$ 33,4 mil

As inscrições já estão abertas. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em todas as capitais, e as demais fases, em Brasília

Saiu hoje no Diário Oficial da União (DOU) o edital para o concurso do Senado Federal. Ao total, são 22 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável pelo certame. As oportunidades são para candidatos de nível superior, com vagas para os cargos de analista legislativo para diversas especialidades (11), analista legislativo para registro e redação parlamental (1), advogado (1), consultor em diversas áreas (2) e técnico legislativo/policial legislativo (7). Os salários variam de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68. Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de setembro pelo site da FGV. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em todas as capitais, e as demais fases, em Brasília. No dia 6 de novembro, ocorrerão as provas objetiva e discursiva para técnico e analista, e somente objetiva para advogado e consultor. No dia 27 de novembro, será a vez da prova discursiva para advogado e consultor. A taxa de inscrição custa R$ 55 (técnico legislativo), R$ 73 (analista legislativo) e R$ 94 (advogado e consultor). Os editais estão de acordo com a legislação relacionada à reserva de vagas para candidatos com deficiência e candidatos negros.