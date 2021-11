Semana da Radiologia tem wokshops gratuitos sobre mercado de trabalho e atendimento humanizado

Para esta quarta (10) está prevista uma das capacitações mais aguardadas: o workshop Atendimento ao Paciente Politraumatizado. O curso tem início às 19h

Estão abertas as inscrições para estudantes e profissionais de radiologia que desejem participar de um a série de workshops promovido dentro da Semana da Radiologia. Os eventos abordam condições do mercado de trabalho, atendimento humanizado e desafios para os novos profissionais. Os eventos são gratuitos e acontecem na Asa Sul e em Taguatinga, na escola Grau Técnico.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos, 5,8 milhões de pessoas morrem em decorrência de traumatismo. A maioria pessoas com menos de 44 anos. O politraumatismo também deixa sequelas que têm impactos direto sobre a população jovem e a diferença entre aqueles que conseguem sobreviver e se reabilitar daqueles que não está na precisão do atendimento.

Em consonância com a palestra da quarta, o dia seguinte, a quinta-feira (11), será dedicado ao workshop Humanização da Radiografia. Já a sexta (12) tem na agenda o workshop Radiologia Forense. Esses dois cursos têm horário previsto de início às 9h.

“O profissional técnico em radiologia foi muito requisitado nas unidades hospitalares, pois o uso de radiografias e tomografias computadorizadas serviram como diagnóstico por imagem para identificação de covid-19. É o profissional que domina as técnicas radiográficas necessárias para execução de exames de imagens e tratamento de radioterapêutico com radiação ionizante. Uma profissão que sempre estará em alta”, destacou Jônatas Carvalho, coordenador de radiologia do Grau Técnico.

Nos dois últimos anos cresceu a demanda por profissionais de nível técnico no setor de saúde. De acordo com a Catho, empresa de recrutamento, os técnicos de radiologia estão entre mais procurados com acréscimo de 732%, no primeiro semestre de 2020, comparado ao ano anterior. Já a taxa de empregabilidade dos egressos de cursos técnicos é, em média, de 73%, e a renda per capita familiar desse grupo ser 20% superior à dos estudantes do ensino médio regular, conforme dados do Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE).

As inscrições são feitas por telefone. O contato da unidade da Asa Sul é o 4141-6001. Os que desejarem se inscrever nos workshops oferecidos em Taguatinga devem ligar para 4102-5525.