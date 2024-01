Resultado da isenção do Concurso Nacional Unificado é divulgado nesta segunda-feira (29)

Em caso de negativa do pedido, optando o candidato por recorrer da decisão, terá o prazo até terça-feira (30/01)

Nesta segunda-feira (29/01), os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) podem consultar os resultados parciais referentes aos pedidos de isenção da taxa de inscrição no site do certame. Os interessados que preencherem os requisitos estabelecidos em edital poderão ser isentos do pagamento da taxa no valor de R$ 60 reais, para os cargos de nível médio, e R$ 90 reais, para cargos de nível superior.

Em caso de negativa do pedido, optando o candidato por recorrer da decisão, terá o prazo até terça-feira (30/01). A análise recursal será feita até o dia 5 de fevereiro, e a publicação do resultado final será no dia 6 de fevereiro.

Os candidatos que tiveram seus recursos negados terão até o dia 9 de fevereiro, último dia de inscrição no certame, para efetuar o pagamento da inscrição e concorrer a uma das 6.640 vagas ofertadas pelos 21 órgãos que aderiram ao concurso.

Requisitos para a isenção

Tem direito ao não pagamento da taxa pessoas que estão no CadÚnico, fazem ou fizeram ensino superior pelo ProUni ou Fies, e doadores de medula óssea. Os doadores devem anexar o REDOME – que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, emitido pelo INCA por meio do aplicativo – ou laudo emitido por médico inscrito no Conselho Regional de Medicina que comprove a doação.

Cronograma dos pedidos de isenção

29/jan – resposta se foi aceita a isenção ou não

30/jan – prazo para recorrer do pedido de isenção

6/fev – resposta final sobre pedido de isenção

9/fev – prazo final para pagamento da taxa pelos que tiveram o pedido de isenção negado

CPNU

O “Enem dos concursos” vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais (órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional). As inscrições estão abertas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro. A prova do dia 5 de maio será aplicada em 220 cidades , localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) destaca que a execução do CPNU é um dos instrumentos de reconstrução do Estado brasileiro, ao promover a recuperação das capacidades governamentais. O concurso, capilarizado e democrático, também mira na construção de um serviço público com a cara do Brasil.

