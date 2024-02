Qualifica DF Móvel abre 880 vagas para capacitação profissional

São oportunidades em nove cursos diferentes que serão oferecidos em quatro regiões administrativas. As inscrições começam nesta quinta-feira (15)

O Qualifica DF Móvel abriu 880 vagas de capacitação profissional para a quarta etapa do segundo ciclo do programa promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Dessa vez, o projeto desembarca em quatro regiões administrativas (RAs) com as unidades móveis: Ceilândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Samambaia.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 15 de fevereiro e seguem até o dia 20 pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). O edital de chamamento foi publicado na edição desta quarta-feira (14) do Diário Oficial do DF (DODF).

São oportunidades em nove cursos diferentes: designer de sobrancelhas, maquiagem profissional, administração de serviços hospitalares, design gráfico, auxiliar administrativo, cabeleireiro, atendente de farmácia, manutenção de celular e operador de microcomputadores (informática básica). Cada região administrativa conta com 220 vagas e cinco opções de capacitação. As aulas serão ministradas em dois turnos: matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h, com carga horária de 80 horas/aula.

“Fizemos um levantamento, por meio de pesquisa, onde há o maior número de pessoas desempregadas e qual o perfil desse público. A partir daí, levantamos o tipo de profissional que o mercado local necessita. Com isso, o QualificaDF Móvel leva à população mais carente, que é nosso público-alvo, uma qualificação específica de acordo com a necessidade de mercado”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país, ser maior de 16 anos, beneficiário do seguro desemprego, desempregado, trabalhador informal ou cidadão idoso de até 70 anos.

O programa prioriza a população negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias. O QualificaDF Móvel também dá preferência às pessoas em situação de vulnerabilidade e àquelas residentes nas cidades em que as unidades móveis atuarão.

Quem precisar de auxílio para o preenchimento do formulário eletrônico pode ir até uma das 14 agências de atendimento ao trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.

O resultado final da pré-matrícula e convocação dos candidatos estão previstos para o dia 21 deste mês. Após a data, os convocados terão até 1º de março para apresentar os documentos e comprovar os requisitos em uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, ou em uma das unidades móveis, de 8h às 12h e das 13h às 17h. O início das atividades está previsto para 1º de março.

Vagas do Qualifica DF Móvel

Ceilândia – QNR 4, Área Especial 1, próximo à praça da QNR 3/4

→ Manutenção de celular (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Atendente de farmácia (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Operador de microcomputadores – informática básica (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

Recanto das Emas – Quadra 204/205, Conjunto 22

→ Auxiliar administrativo (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Atendente de farmácia (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

Riacho Fundo II – Conjunto 7, 1A Etapa QN 7A, ao lado da administração regional

→ Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Administração de serviços hospitalares (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Auxiliar de recursos humanos (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

Samambaia – QS 409, AE 1

→ Auxiliar administrativo (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino),

→ Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Cabeleireiro (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

→ Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

