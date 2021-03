Provas para o concurso da Polícia Civil são suspensas

Medida foi adotada por causa da pandemia; nova data será divulgada em tempo hábil

Devido a aplicação das medidas restritivas na capital candanga, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) decidiu suspender a realização das provas objetivas e da prova discursiva para os cargos de agente e escrivão O concurso estava previsto para acontecer no dia 11 de abril, explica a diretora da Escola Superior da PCDF, Gláucia Cristina da Silva.

“O que pesou na decisão foi a preocupação com os candidatos e também com aqueles que estariam envolvidos na aplicação das provas, como fiscais, e também com a população”, pontua a gestora. “Estamos em um momento bastante complicado, e as medidas de segurança sanitária são primordiais.”

Não há previsão de novas datas para a prova. Tão logo seja definida, essa informação será divulgada pela PCDF e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do concurso.

O cargo de agente, que oferece 1,8 mil vagas, registrou 88.894 mil inscrições. Já para as 300 vagas disponíveis no cargo de escrivão, foram 52.636 pessoas inscritas.

As informações são da Agência Brasília