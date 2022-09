Projetos do DF têm 375 vagas gratuitas

Cursos são voltados para cultura, empreendedorismo e games. Confira detalhes

Os proejtos gratuitos Cultura Digital e Empreender Criativo estão com 375 vagas abertas. Os cursos são voltados para as áreas de cultura, games e empreendedorismo. As aulas são gratuitas e ocorrem nas regiões de Ceilândia e Recanto das Emas. As inscrições vão até domingo (11). Saiba mais sobre cada projeto:

Cultura Digital

Para quem tem afinidade com a tecnologia, gosta de games e enxerga a oportunidade de se profissionalizar e ganhar dinheiro em áreas ligadas à tecnologia, a oportunidade acaba de surgir no DF. O projeto Cultura Digital, promovido pela Associação Amigos do Futuro, em parceria com o Ministério do Turismo, está com inscrições abertas até o dia 11 de setembro. Ao todo são 150 vagas distribuídas em três cursos profissionalizantes e gratuitos, E-sports, Animação Digital e Desenvolvimento de jogos. A iniciativa contará ainda com computadores gamers de ponta, para auxiliar os alunos na prática do conteúdo ministrado nas aulas.

Os cursos, com carga horária de 120h, acontecem de 12 de setembro a 24 de outubro, de segunda a sexta, no Estacionamento da Administração Regional da Ceilândia. O curso profissionalizante em E-sports sempre será matutino, de 08h às 12h, já o profissionalizante em Animação Digital será vespertino, de 14h às 18h, e o de Desenvolvimento de jogos, no turno noturno, de 18h30 às 22h30. São 50 vagas por curso, com o objetivo de capacitar e preparar jovens de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho do futuro.

As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 11 de setembro. Clique nos respectivos links:

E-Sports

Animação Digita

Desenvolvimento de jogos

Empreender Criativo

Organizado pela Associação Luta pela Vida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto Empreender Criativo está com inscrições abertas até o dia 11 de setembro. A ideia é, através de cursos gratuitos profissionalizantes de fotografia, DJ e informática em redes sociais, capacitar homens e mulheres da região do Recanto das Emas. A ação acontecerá na área externa da Administração Regional durante duas semanas.

A programação do projeto terá duração total de 40 horas, sendo duas turmas, uma matutina (08h às 12h) e outra vespertina (14h às 18h), trabalhos práticos e avaliações. As aulas serão iniciadas dia 12 de setembro no período matutino de 8h a 12h, sendo três turmas (uma de informática em redes sociais com capacidade de 50 alunos, uma de fotografia com capacidade de 50 alunos e uma de DJ com capacidade de 25 alunos e no período vespertino das 14:00 às 18:00, sendo duas turmas (uma de informática com capacidade de 50 alunos e uma de informática com capacidade de 50 alunos) e se encerram dia 23 de setembro.

O projeto disponibilizará 225 vagas sendo, 100 para o curso de informática em redes sociais, 100 para o curso de fotografia e 25 para o curso de DJ (Disc Jockey). As inscrições devem ser feitas no formulário.

Serviço

Empreender Criativo (Recanto das Emas)

Quando: 12 a 23 de setembro

Inscrições: até o dia 11 de setembro no https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdvAgS0b6mJA5zyuTTEKjiSNbBFIa5B_dy9kjn2LE5ikaOmtw/viewform?usp=send_form

Onde: Administração Regional do Recanto das Emas

Cultura Digital (Ceilândia)

Data : 12 de setembro a 24 de outubro

Onde: Estacionamento da Administração Regional da Ceilândia

Inscrições: até o dia 11 de setembro

E-sports – https://bit.ly/MatriculaE-sports

Animação Digital – https://bit.ly/MatriculaAnimação

Desenvolvimento de jogos – https://bit.ly/MatriculaDesenvolvimento

Mais informações: [email protected], (61) 99326-4439 e www.culturadigitaldf.com.br