Projeto ‘Se Liga, Juventude’ chega à reta final

Reta final da ação começa com Intervenção Cênica desenvolvendo a temática do Setembro Amarelo

Iniciado em abril de 2022, o projeto Se Liga, Juventude! Idealizado pela IECAP-Agência de Transformação Social, realiza seu último ciclo de atividades, antes de partir para o grande evento de fechamento, que acontecerá em novembro com a Vila da Juventude, uma celebração cultural, social e cidadã. Nesta reta final, nos meses de setembro e outubro, haverá vários eventos e oficinas, como uma intervenção cênica, oficinas de teatro e fotografia, passeios fotográficos, ida ao teatro e palestra com o fotógrafo Celso Junior. “Temos muito a comemorar. São mais de 1200 jovens que se jogaram nesse aprendizado em busca de conhecimento, oportunidade e desenvolvimento pessoal e profissional. Viabilizado por leis de incentivo fiscal, também conseguimos apoio da iniciativa privada representada pelo Grupo Santa e Banco Modalmais. A construção de um mundo melhor é coletiva e passa pela responsabilidade social”, afirma Renata Oliveira, diretora-presidente da IECAP.

Aproveitando a temática do Setembro Amarelo, que trata da prevenção do suicídio, alunos do 6° ao 9° ano participantes da oficina de teatro do Se Liga Juventude!, começando pela CEF 05, em Taguatinga, aceitaram o desafio proposto pelo instrutor de teatro Dill Diaz. Nele, os alunos optaram por uma Intervenção Cênica desenvolvida por eles próprios, da criação à encenação. Dividido em vários blocos cênicos, “Um Infinito de Palavras Não Ditas” ocupará espaços da escola como o jardim da direção, o corredor central, a área em frente à biblioteca e a mesa de tabuleiro do pátio, levando atuações e mensagens impactantes à comunidade escolar.

A programação dentro do segmento teatral também prevê mais uma atividade externa, desta vez para assistir ao espetáculo Similitudo, da Companhia Pés, no Sesc Ceilândia. Em uma outra ocasião, 194 jovens estiveram no Teatro Paulo Gracindo, no Gama, onde foram recebidos pelo diretor de teatro Zé Regino e assistiram à uma adaptação contemporânea do clássico shakespeariano “Sonho de uma noite de verão”, encenada pelo grupo Celeiro das Antas.

Na área da fotografia, o fotógrafo Celso Junior abordará sua trajetória no mundo da fotografia, processo criativo, revelando um pouco do seu olhar para a fotografia. Além de proferir palestra, ele atuará como curador para a exposição final que será inaugurada na Vila da Juventude. Como forma de colocar em prática o aprendizado de meses e captar imagens para a mostra, os jovens serão levados a “Passeios Fotográficos” em busca de cliques que revelem a brasilidade, o movimento, a identidade e a integridade. Acompanhados da equipe e do professor Ian Nogueira, irão ao metrô, à rodoviária interestadual e também participarão de uma visita guiada ao Congresso Nacional.

Para outubro, estão previstas 12 oficinas de teatro e fotografia semanais nos polos de aulas que são as escolas CEF 35, CEM 2 de Ceilândia, o CEF 5 de Taguatinga, o CED 1 da Estrutural e os Centros de Juventude na Estrutural e na Ceilândia, totalizando 220 alunos semanalmente envolvidos nas atividades.