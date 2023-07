Professor dá dicas para estudantes que vão prestar vestibular de inverno

O recesso escolar pode ser um bom período para otimizar os estudos, mas sem pressão

O calendário dos alunos dos anos finais do Ensino Médio é dominado pelos processos seletivos das universidades públicas e particulares de todo o país. Aproveitar o período de recesso escolar do mês de julho, que começa em breve, pode ser um bom momento para otimizar os estudos com foco nos exames, mas sem pressão.

O importante, segundo o professor Aldo Cavalcante, professor de Geografia da 3ª série e integrante do Conexão Universidade do Colégio Marista de Brasília, é intercalar momentos de estudo e revisão dos conteúdos com o descanso que as férias proporcionam, sem se deixar levar pela ansiedade. “Mesmo um aluno bem preparado pode sofrer. Mas o importante é focar na confiança em si mesmo”, afirma.

“As férias são também um momento importante para os alunos que ainda não estabeleceram um ritmo intenso de estudo. Durante esse período, deve-se organizar um horário, rever os assuntos e realizar exercícios. Para quem está se preparando para o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), o recesso de julho é um excelente período para estudar as obras do seu subprograma (21/23). Sem esquecer de incluir descanso e horas de lazer – do filme ao sorvete”, completa Cavalcante.

Vestibular de inverno é menos concorrido?

O professor do Colégio Marista de Brasília explica que há um mito de que os vestibulares de inverno são menos concorridos: “é fato que faz o vestibular de inverno o estudante que já encerrou o Ensino Médio e que não foi aprovado nas seleções do final do ano anterior. Mas ao mesmo tempo há poucas universidades realizando o vestibular do meio do ano e, portanto, um número menor de vagas disponíveis. Portanto, temos um número menor de inscritos e um número menor de vagas. Não podemos assegurar que a concorrência seja menor”.

Dicas para estudar para os processos seletivos nas férias de julho

Faça um plano de estudos: é a melhor maneira de garantir que todos os pontos importantes para sua prova serão revistos;

Foque no essencial: Não se deve tentar estudar todos os conteúdos em um período tão curto e decisivo, mas focar no primordial;

Aproveite o tempo: Intercale momentos de estudo profundo com tempos de descanso, afinal, férias são férias;

Controle a ansiedade: confie em você e mantenha o foco, sem se deixar levar pela pressão. Esse é apenas mais um exame que virá ao longo da vida;

Refaça provas passadas: realize as questões aplicadas nas três últimas provas de acesso à universidade desejada;

Conheça bem o edital: leia e interprete bem o edital de acesso à/s universidade/s desejadas: confira as notas de corte, como são aplicadas as provas e os conteúdos.