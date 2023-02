Plataforma voltada para concursos na área de Educação realiza aulões de Carnaval

Com mais de 36 mil vagas previstas para a área da Educação em 2023, os momentos livres do cotidiano se tornam oportunidades de estudo valiosas

Com mais de 36 mil vagas previstas para a área da Educação em 2023, os momentos livres do cotidiano se tornam oportunidades de estudo valiosas para aqueles que querem alcançar a carreira de servidor público. Com isso em mente, os professores William Dornela e Carlinhos Costa, criadores da plataforma “Os Pedagógicos”, estão preparando uma maratona de aulas durante o feriado prolongado para todos que desejam substituir os blocos de rua por uma aprovação. Serão três dias consecutivos de lives nos dias 20, 21 e 22, das 18h às 21h, que contarão com a presença de professores experientes no ramo dos concursos.

A programação de Carnaval, 100% gratuita, iniciará no dia 20, segunda-feira, com uma aula de 60 minutos sobre o tema “Como aprender Gramática para a sua prova!”, que será ministrada pela professora Dayene Gomes. Logo em seguida, às 19h, o professor Fernando Sousa falará sobre o tema “Tendências pedagógicas”. Por fim, às 20h, Marcelo Santos dará dicas valiosas a respeito da Lei Complementar 840, tema recorrente nos concursos voltados para a área da educação.

Na terça-feira, dia 21, Carlinhos Costa começará a maratona com um dos temas mais importantes do ano: a Lei de Diretrizes Básicas (LDB), atualizada no último 11 de janeiro. Em seguida, a professora Suzele Veloso abordará o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enquanto Janaina Souto dará dicas para aprimorar a interpretação de texto durante a realização das provas.

No dia 22, último dia da maratona de Carnaval, o professor Deodato Neto abrirá a live para dar as principais dicas voltadas para a área da informática. Em seguida, os professores Guilherme Augusto e Késsia Montezuma irão lecionar, respectivamente, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DNC’s) e sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As lives de Carnaval poderão ser acompanhadas no canal do Youtube (https://www.youtube.com/c/OsPedagogicos), nos dias 20,21 e 22, sempre a partir das 18h.