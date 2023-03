Paranoá e Itapoã recebem curso gratuito de Artes Cênicas

Diretores reconhecidos do Distrito Federal darão meses de aulas no Cedep, com emissão de certificado e apresentação de peça teatral

Jovens das comunidades do Paranoá e Itapoã poderão participar de forma gratuita do projeto ‘Itanoá – Periferia em Cena’. A iniciativa, que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), oferecerá um curso de teatro para adolescentes (a partir de 14 anos) e adultos interessados das cidades do Paranoá/DF e Itapoã/DF. O projeto visa auxiliar no desenvolvimento pessoal e na integração social dos atendidos e busca fortalecer a cultura de solidariedade entre os membros das comunidades por meio da Arte Cênica.

As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas pelo link. As aulas acontecerão sempre às terças e quartas, das 19h às 22h, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep).

Os alunos poderão estudar com diretores/atores reconhecidos do Distrito Federal. As atividades serão conduzidas pelo professor Jefferson Leão, contando com o auxílio da diretora/atriz Silvia Paes, Mestre em Teatro do Oprimido (UnB), e do Doutor em Literatura e Teatro, Roberto Medina, que conduzirão módulos durante o curso. O premiado ator Elder de Paula será o monitor.

Silvia Paes Jefferson Leão Roberto Medina Fotos: Divulgação

Curso

O curso Itanoá terá 56 encontros que acontecerão durante seis meses, a partir de 28 de março, no Cedep – Quadra 09, Conjunto D – Área Especial.

A iniciativa terá emissão de certificado de participação e montagem de espetáculo ao final, a ser apresentado no Paranoá. No decorrer do curso, outros sete professores/artistas serão convidados para realizarem aulas específicas, contribuindo com o processo de montagem do resultado criativo do projeto. Gratuito, para até 20 participantes.

Apesar de já ter existido grupos de teatro na cidade do Paranoá, inclusive os que o próprio proponente fez parte, não acontece a multiplicação continuada de agentes no campo do teatro por meio de atividades formativas.

Serviço

Paranoá e Itapoã recebem curso gratuito de Artes Cênicas

Local: Cedep – Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (QD 9 – Área Especial).

Link para inscrições

Início das aulas: 28 de março

O curso é direcionado para pessoas com a partir de 14 anos

Instagram: @itanoadf

Contato: (61) 99282-6484 – Jefferson Leão / [email protected]