Palavras que vendem: Desvende o universo do redator publicitário e conquiste seu público-alvo

Atuar como redator publicitário é uma opção profissional que já existe há muitas décadas. Contudo, ela ganhou mais destaque nos últimos anos a partir do impulsionamento da área de copywriting na internet.

O que faz um redator publicitário?

Ele é um dos profissionais que integra a estrutura de uma agência de publicidade. Assim, ele é o responsável por criar textos persuasivos, que conectem a marca ao seu público-alvo. Suas chamadas devem ser capazes de mobilizar as pessoas para uma determinada ação, como a compra de um produto ou divulgação da marca.

Para desempenhar essa tarefa de forma efetiva, é essencial que ele estude o público-alvo da empresa para a qual vai desenvolver a peça publicitária. Entender as características e motivações da persona é parte importante desse tipo de trabalho.

Através da sua escrita, então, o redator pode impactar e convencer o público, de modo a chamar a atenção para a marca de determinado produto ou serviço.

Hoje a área de atuação desse profissional é mais ampla. Se antes ela se restringia principalmente às agências de publicidade, hoje ele pode integrar também agências de conteúdo, de lançamento, de marketing digital, de copywriting. Além disso, também pode atuar como freelancer.

Quais são as principais atividades que o redator publicitário exerce?

O redator pode produzir ou reescrever textos para campanhas publicitárias, anúncios, blog posts, artigos, posts e campanhas em redes sociais, páginas de venda, campanhas de email marketing, ebooks, dentre outros tipos de peças.

Ele pode gerenciar projetos e ser responsável pela criação de pautas, e ainda pela edição e revisão de textos. Dentro da área digital, pode produzir também informações, estatísticas, pesquisas de consumo, pesquisas de palavras-chave e roteiros.

A sua principal função é formular ideias interessantes e criativas, que colaborem com a comunicação de um determinado produto, serviço ou marca.

Quais as principais características e habilidades que esse redator deve ter?

O perfil ideal de um redator publicitário envolve o desenvolvimento de algumas habilidades, assim como possuir algumas competências específicas.

A primeira delas, obviamente, é ter um excelente nível de escrita. É fundamental apresentar um ótimo domínio de língua portuguesa e gramática porque erros ortográficos são muito prejudiciais a qualquer texto.

A escrita deve ser concisa, coerente e objetiva, e além disso, apresentar características originais e de persuasão. Quanto mais criativa for a construção do texto, melhor.

O apreço pela leitura é outro item fundamental. Isso porque o hábito da leitura permite ao redator publicitário ampliar seu repertório e enriquecer o seu vocabulário. As fontes de leitura devem ser amplas e variadas, assim, é possível adquirir novas referências.

Busca de referências e criatividade

O estudo do marketing e da publicidade é essencial para absorver técnicas de escrita persuasiva e de comunicação voltada para marcas. Além disso, é preciso compreender como usar bem as plataformas de divulgação e quais estratégias adotar para cada uma.

O estímulo da criatividade também deve ser constante. Os melhores redatores publicitários sempre pensam fora da caixa e apresentam ideias imaginativas. Existem muitos meios de exercitar a criatividade através de exercícios e métodos. Muitas vezes viver e estar atento às coisas que acontecem no mundo é uma excelente fonte de inspiração.

Existe uma formação específica para essa área profissional?

Em sua maioria, as pessoas que atuam como redator publicitário são formados em Publicidade e Comunicação. Contudo, também é possível encontrar profissionais com formação em Marketing, Letras ou até mesmo de áreas que não tenham correlação.

Com a expansão do Copywriting como estratégia de marketing digital, outra opção é fazer cursos e formações específicas sobre o tema. De qualquer modo, é importante ter conhecimento sobre marketing, publicidade e língua portuguesa.

Como se tornar um bom redator publicitário?

Existem algumas dicas práticas para quem deseja se tornar um ótimo redator publicitário. A primeira delas é treinar sua escrita. Escreva muito e busque escrever textos com formatos e estruturas distintas.

Quanto mais você exercitar a sua escrita, mais vai ampliar sua técnica e desenvolver seu próprio estilo. É interessante evitar a repetição de palavras e buscar o uso de sinônimos. Inclusive, já existem ferramentas que usam inteligência artificial para ajudar a reescrever textos, evitando assim o plágio e criando uma escrita mais adaptada para a internet.

Conhecer técnicas de SEO é uma habilidade que agrega muito na profissão atualmente. Isso porque todos os textos e chamadas para a internet precisam trabalhar dentro desses parâmetros, para alcançar boas visualizações nos mecanismos de busca.

Se manter sempre atualizado sobre as novidades do mercado e as tendências da sociedade é outra dica fundamental para ser um redator publicitário de ótimo repertório. Assim, você consegue criar textos que tenham qualidade e se comuniquem com o cliente de forma direta e específica.