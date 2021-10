Outback anuncia vagas de emprego em Brasília

Restaurante Outback contrata profissionais para unidade no Shopping Pier 21

O Outback Steakhouse abriu 20 vagas de emprego para o restaurante localizado no Shopping Pier 21, em Brasília. São oportunidades para quem quer atuar como auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, recepcionista ou atendente de restaurante.

Os interessados deverão comparecer no dia 5 e 6 de outubro, das 14h às 16h, no próprio restaurante para participar do processo seletivo de acordo com o cargo pretendido. É necessário estar munido dos documentos pessoais, como RG e CPF. Os selecionados, após essas etapas, passarão por um treinamento no restaurante.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (universitários, pessoas com ensino médio/técnico completo), disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados, e morar no Distrito Federal.

O Outback Steakhouse procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. A rede de restaurantes oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, seguro saúde, seguro odontológico, dentre outros.

Processo de seleção

Data: 5 e 6 de outubro de 2021

Horário: das 14h às 16h

Inscrições: Presencialmente no Outback Pier 21(St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2)

Cargos disponíveis: Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Cozinha, Recepcionista e Atendente de Restaurante.

Requisitos: Universitários ou ensino médio completo; disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados;

Faixa etária: Maiores de 18 anos.

Remuneração: Variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas.

Benefícios: Vale-transporte, refeição no local, seguro saúde e seguro odontológico (os dois últimos após o período de experiência).