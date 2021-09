Oportunidades para profissionais na rede pública de ensino

As inscrições para a concessão de aptidão a novos professores e orientadores educacionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) estão abertas até este sábado (4)

Na última terça-feira (31), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal a permissão para a abertura do processo de concessão de aptidões para novos professores e orientadores educacionais.

As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no link: inscricoes.se.df.gov.br. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), o liberação foi concedida para “suprir a carência de servidores efetivos”. A concessão de aptidão é utilizada para possibilitar os profissionais a atuarem em unidades escolares especializadas e/ou em atendimentos educacionais especiais.

No momento do cadastro, o participante poderá escolher até três áreas em que deseja atuar, juntamente com a documentação exigida pela Portaria nº 435, do Diário Oficial da União do Distrito Federal.

Após as inscrições, serão organizadas entrevistas presenciais entre os dias 15 e 23 de setembro, com locais pré-definidos, e que segundo o órgão, respeitará todos os protocolos de biossegurança. É recomendado que o candidato chegue ao local com a antecedência de dez minutos, a fim de evitar aglomerações e atrasos. A tolerância para os que se atrasarem será de apenas cinco minutos após o horário agendado.

O resultado preliminar das entrevistas será publicado no dia 24 de setembro, e a lista final com o nome dos professores e orientadores educacionais que terão as aptidões concedidas será divulgada no dia 3 de outubro de 2021.

Divulgada banca organizadora de processo seletivo para professores substitutos

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) também divulgou na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial, o nome da empresa que realizará o concurso para o recrutamento de professores substitutos. O Instituto Quadrix foi a escolhida para ser a banca organizadora do Processo Seletivo SEEDF.

Segundo o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), a abertura da seleção é importante tendo em vista que mais de dois mil cargos vagos foram acumulados entre os anos de 2020 e 2021. O sindicato diz também que mais de 250 profissionais estão no “banco”, esperando uma futura nomeação, que segundo a Secretaria de Educação, poderá acontecer a qualquer momento. Hoje, a pasta conta com 10 mil professores temporários e 27 mil educadores efetivados.

De acordo com o professor Carlinhos Costa, do Gran Cursos Online, os brasilienses que desejam ingressar na atuação da rede pública de ensino devem começar a se preparar. “A Secretaria de Educação tem a perspectiva de fazer dois concursos. Para professor temporário, o edital deve sair logo em breve. Eu acredito que na próxima semana o edital já possa ser publicado”, afirma.

Carlinhos diz que o outro concurso será para as carreiras de magistério e de assistência. A Secretaria de Economia já autorizou a realização do processo seletivo, e a Secretaria de Educação deve realizar as primeiras movimentações para que o edital seja publicado ainda em 2021.

Alta procura de cursos preparatórios na pandemia

O professor do Grand Cursos Online diz que apesar das interrupções dos calendários de concursos públicos devido a pandemia de covid-19, a procura por cursos preparatórios para o ingresso à docência na rede pública de ensino foi elevada: “Eu acredito que vamos ter melhores servidores nesta próxima seleção, que já estudaram e que já estão bem preparados e quando o edital sair irão somente revisar aquilo que já estudaram”.

Costa insiste que o processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) é um dos mais requisitados, e que por isso, os interessados devem ter uma atenção redobrada nos principais acontecimentos. “É um dos melhores concursos do país, com uma das melhores remunerações das secretarias de educação do país, tem excelentes condições de trabalho, é um órgão gigantesco com várias de atuação e que carecem de pessoas para atuar e fazer a diferença na educação pública do país”, observa.

A alta procura poderá ser observada também na quantidade de candidatos que irão tentar uma vaga na rede de ensino. “A Secretaria de Educação será um dos órgãos mais vistos nos próximos dias, o concurso de professores temporários deve mobilizar cerca de 60 a 70 mil pessoas, e para professores efetivos devem ter mais de 100 mil inscritos”, relata o professor.

Outros concursos:

A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF) oferece um concurso com 60 vagas para analista de apoio à assistência judiciária. Inscrições: 15 de setembro até 5 de outubro, no site: www.cebraspe.org.br/concursos/DPDF_20_ANALISTA, com uma taxa de inscrição de R$ 101,87. Remuneração: R$ 5.241,22.

A AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA) oferece um concurso com 75 vagas para regulador de serviços públicos. Inscrições: temporariamente suspensas. Remuneração: R$ 4.300 a R$ 10.000.

O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL (IBRAM-DF) oferece um concurso com 225 vagas para brigadista. Inscrições: temporariamente suspensas. Remuneração: R$ 2.200 a R$ 3.330.

O CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO DISTRITO FEDERAL (CFT-DF) oferece um concurso com 255 vagas para diversos cargos. Inscrições: até 13 de setembro no site: www.quadrix.org.br, com taxas de inscrição entre R$ 49 e R$ 69. Remuneração: R$ 2.500 a R$ 5.000.