Ministério da Gestão terá concurso para 200 especialistas temporários

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, nesta terça-feira (31), que lançará edital de concurso público para a contratação de 200 servidores temporários.

Segundo o anúncio, publicado no Diário Oficial da União (DOU), os servidores irão trabalhar em projetos de transformação digital do governo federal.

É prevista a contratação por quatro anos, prorrogável por mais um, de 200 especialistas, sendo 45 em gestão de projetos, 15 em infraestrutura de tecnologia da informação, 35 em ciência de dados, 20 em segurança da informação e proteção de dados, 30 em análise de processos de negócios, 15 em experiência do usuário e 40 em desenvolvimento de software [componentes de computador].

Temporários

Segundo o ministério, os temporários atuarão principalmente no Programa Startup gov.br, que busca o desenvolvimento descentralizado dos projetos de transformação digital nos órgãos do governo federal. Em agosto, o MGI anunciou, inclusive, o compartilhamento, por meio do programa, de soluções como o Processo Eletrônico Nacional (PEN) com gestões estaduais e municipais.

A publicação do edital de realização do concurso público, com a banca que realizará o processo seletivo, o cronograma de inscrições e aplicação de provas e número de vagas reservada aos cotistas, deverá acontecer em até seis meses.

As informações são da Agência Brasil