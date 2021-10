Estácio promove Mês da Carreira com palestras sobre mercado de trabalho no pós-pandemia

Evento é gratuito e aberto ao público que poderá se inscrever para conferir a programação e as lives

Com o objetivo de fomentar discussões essenciais do mundo do trabalho, a Estácio promove de 25 a 29 de outubro o “Mês da Carreira”. A 5ª edição do evento tem como tema “Informar, Inspirar e Transformar”, e pretende trazer à tona discussões como a importância da Diversidade & Inclusão nas relações profissionais.

O evento será totalmente on-line e terá mais de 16 horas de conteúdo, sendo dividido por áreas de atuação, com painéis de autodesenvolvimento, diversidade & inclusão, impacto das tecnologias nas carreiras, conexão com o mercado e empreendedorismo e inovação. O “Mês da Carreira” é gratuito e aberto ao público que poderá se inscrever por meio do link: https://www.carreirasedu.com.br/mes-da-carreira para acompanhar a transmissão.

“O Mês da Carreira tem como propósito apoiar a jornada de quem está no mercado de trabalho – sejam eles nossos alunos ou o público em geral. Preparamos um mix de conteúdo que aborda os temas mais em voga como o impacto da tecnologia em diversas carreiras, a importância da diversidade nas relações profissionais, além de tendências de recrutamento, a relevância das soft skills e diversas histórias inspiradoras de grandes profissionais”, afirma a vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio, Cláudia Romano.

Os debates e palestras contarão com grandes nomes do mercado, como Diego Cidade, apaixonado por assuntos como carreira, oportunidades e desenvolvimento. Colunista da Exame sobre Carreira, ele já fez parte da preparação de mais de 25 mil universitários, carregando como principal propósito a meta de auxiliar o crescimento de jovens qualificados no mercado de trabalho. Fundador da Academia do Universitário, startup focada em processos seletivos e capacitação de Super Estagiários, o CEO ainda soma ao currículo o programa de aceleração de carreiras Jovens Titãs, no qual ensina pilares essenciais àqueles que estão iniciando a vida profissional.

Outro importante nome do Mês da Carreira é Leizer Pereira, fundador e diretor executivo da Empodera, startup de RH que tem como propósito servir as empresas na preparação para jornada de mudança de cultura para inclusão e valorização da diversidade como fator estratégico para o negócio. A empresa desde 2016 também recruta, seleciona e capacita jovens universitários diversos de alta performance.

Representando o time feminino de palestrantes está Tays Sampaio, que soma 15 anos de mercado liderando grupos de produtos e unidades de negócios em grandes empresas. Ela é responsável pelo Jornada para o Futuro, frente de negócio do Grupo Cia de Talentos, que tem como objetivo desenvolver competências essenciais em jovens com até 1 ano de formados.

“Um dos nossos propósitos é dar suporte em toda a jornada dos nossos alunos, bem como oferecer insumos que agreguem ao dia a dia da população. E é exatamente essa a finalidade do Mês da Carreira, cuja programação abordará assuntos atuais e relevantes, sendo uma oportunidade importante para conhecer o que há de mais novo no mercado de trabalho e processos de seleção”, conta Fernanda Vio, Gerente da área de Carreiras e Desenvolvimento do Aluno Estácio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento conta ainda com parceiros como: Instituto Dona de Si; QConcursos; IBM; Americanas SA; e vários outros convidados. Outro painel que vai de encontro a um conceito extremamente atual é “A visibilidade Trans e o Mercado de Trabalho”. Esse tema ainda aparece de maneira muito tímida. A ideia do painel é apresentar a Transemprego, contar o porquê ela foi criada, o trabalho que vem sendo feito com empresas do setor. Além de provocar reflexões na audiência. Como a discussão permeia a vida pessoal e profissional de todos nós.

Confira a programação completa em https://www.carreirasedu.com.br/mes-da-carreira.