Mensagens escritas à mão vieram para ficar

Seja na entrega da pizza ou da roupa tão esperada, o bilhete, principalmente escrito à mão, passou a ser mais um diferencial nos negócios

Com o boom das entregas on-line, a personalização do envio de produtos com mensagens de agradecimento ao cliente ganhou os consumidores. Seja na entrega da pizza, da roupa tão esperada ou produtos diversos, o bilhete, principalmente escrito à mão, passou a ser mais um diferencial nos negócios. Mas o que realmente significa esse ‘obrigado’?

Na avaliação do especialista em gestão de negócios e empreendedorismo Paulo Junior, CEO da PJI Consulting e criador da Clínica de Planejamento, a mensagem, mesmo que simples, traz a representação de exclusividade ao cliente.

“Além disso, outro ponto interessante para analisarmos é a evolução do negócio e da marca. Se o empresário escreveu o bilhete é porque a venda foi concluída. Todo negócio fechado deve ser visto como um ganho a mais, não só de cliente, mas de experiência e crescimento da empresa”, explica.

Paulo Junior explica ainda que esse método aplicado com maior intensidade devido à pandemia, fortalece os laços das empresas com os consumidores. “Essa é mais uma experiência oferecida ao cliente, quanto mais caprichoso for, mais são as chances de retorno. O seu cliente pode fazer postagens nas redes sociais, por exemplo, para mostrar o recadinho, o produto e, consequentemente, a sua marca. Nesse momento, começa o conhecido ‘boca a boca’. Ter novos clientes vindos de recomendação é um grande acerto”.

O especialista ainda complementa que “humanizar as relações é fundamental para as empresas, lembrando sempre que seus clientes são pessoas; e pessoas se conectam com pessoas. Mesmo que o consumidor só fale com você de forma on-line, mesmo distante, ele sempre será uma pessoa e quer ser percebido assim”, afirma Paulo Junior.