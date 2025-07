MEC divulga resultado da 1ª chamada do Prouni para o segundo semestre; veja como acessar

LUCAS LEITE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O MEC (Ministério da Educação) divulgou, nesta segunda-feira (7), o resultado da primeira chamada para bolsas de estudo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2025.

O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. As bolsas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas de educação superior.

De acordo com o MEC, atualmente o Prouni beneficia 632.503 estudantes de todo o país, que estão matriculados em 1.851 instituições particulares de ensino superior. Desse total de beneficiados, 533.790 alunos estudam com bolsa integral.

Para acessar o resultado da primeira chamada do Prouni, o candidato deve acessar a página do portal único de acesso ao ensino superior, no site oficial do MEC. Ao realizar o login na página, o participante consegue visualizar o resultado do processo.

Além dessa opção, o participante também pode acessar a lista do resultado da primeira chamada na página “lista de pré-selecionados”, também localizado na página do portal único de acesso ao ensino superior, no site oficial do MEC.

Na página “lista de pré-selecionados”, o participante deve digitar o nome da IES (Instituição de Ensino Superior) em que se inscreveu no campo correspondente. Logo após, o estudante deve indicar a unidade da faculdade escolhida no campo “local de oferta”, além de selecionar o curso e o turno escolhidos.

No campo “tipo de bolsa”, o candidato deve selecionar se a bolsa escolhida é integral ou parcial. Em seguida, no campo “tipo de modalidade”, o participante deve selecionar se a inscrição foi feita a partir da modalidade de ampla concorrência ou por meio de cotas -seja direcionadas para pessoas com deficiência e para participantes autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Depois da confirmação do resultado, o candidato selecionado deve comparecer à instituição de ensino até o dia 18 de julho e apresentar os documentos que comprovem as informações preenchidas no momento da inscrição. Após a verificação, o estudante poderá realizar a matrícula seguindo as regras da universidade escolhida,

Nesta edição de segundo semestre, estão sendo ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais. As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Entre os cursos com maior número de bolsas nesta edição, administração ocupa o primeiro lugar, com 13.774 vagas, sendo que 9.275 são integrais e 4.499 parciais. Na sequência aparece o curso de direito, totalizando 13.152 bolsas, com 4.277 integrais e 8.875 parciais. E, na terceira colocação está o curso de pedagogia, com 11.339 bolsas – das quais 4.277 vagas são integrais e 8.875 parciais.

Calendário Prouni 2025 – 2° semestre

Primeira chamada: 7 de julho até 18 de julho Segunda chamada: 28 de julho Manifestação de interesse na lista de espera: 18 e 19 de agosto Resultado da lista de espera: 22 de agosto