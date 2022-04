Inscrições para concurso da PGDF vai até o dia 19 de maio

Os interessados podem fazer a inscrição pelo site do Cebraspe, sendo necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$240

Organizado pelo Cebraspe, um novo concurso para a Procuradoria-Geral do DF está com o prazo de inscrições abertas e vai até o dia 19 de maio. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site do Cebraspe, sendo necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$240. “Esperamos em breve concluir para que a gente possa ter o corpo completo, todos trabalhando em prol da sociedade”, comentou Ibaneis Rocha, ainda na manhã de ontem.

No total, são 65 vagas para o cargo de procurador, sendo que os candidatos precisam ser formados em Direito e registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). São 32 vagas de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e 7 para hipossuficientes. Estes são aqueles os quais cursaram o ensino médio completo em escola pública ou instituição particular com bolsa integral, ou com renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio.

De acordo com a procuradora-geral Ludmilla Galvão, essas vagas já existiam e atualmente estão vazias, pois eram de servidores aposentados. “O concurso foi aberto na semana passada para procuradores que auxiliarão no nosso trabalho de consultoria jurídica e do contencioso judicial”, explicou. “A realização é sempre demorada, depende da posição do governo e por isso, temos uma imensa gratidão ao governador por ter aberto esse concurso”.

Será aplicada uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova oral e, por fim, avaliação de títulos, sendo que o processo começa no dia 10 de julho, com a prova objetiva como primeira etapa. Os salários chegam até R$ 22,5 mil.

Relembre

Ibaneis Rocha sempre reforçou a necessidade de realizar os chamamentos para a composição do governo, com o intuito de nomear novos servidores e abrir novas seleções para suprir o déficit causado por exonerações e aposentadorias. Só entre 2019 e 2021, ocorreram mais de 20 mil nomeações, entre temporárias e efetivas. Para 2022, estão previstos a realização de 28 concursos públicos, com abertura de mais de 5 mil vagas imediatas e mais de 10 mil para cadastro reserva, em áreas do governo e setores da administração pública.

Entre esses, está o concurso para agente de custódia da Polícia Civil do DF (PCDF), que conta com 150 vagas e foi autorizado pelo governo no último dia 20. São 50 vagas para provimento imediato e 100 para cadastro reserva. O Corpo de Bombeiros também vai realizar um processo seletivo com 356 vagas para praças dos quadros, oficiais combatentes, oficiais médicos, oficiais complementares e oficiais cirurgiões dentistas. Para eles, os salários variam de R$5 mil a R$11 mil.

O Instituto de Previdência (Iprev) também foi autorizado a realizar as provas para o ingresso de 85 novos analistas. A Secretaria de Educação do DF (SEE-DF) vai ofertar 776 vagas imediatas e 3.104 reservas para a carreira de professor de educação básica, com remuneração de R$2.983,69 para a carga horária de 20 horas semanais, e de R$5.370,64 para quem trabalhar 40 horas semanais.

Atualmente, o concurso da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) segue com o período de inscrições aberto até o dia 25 de maio. São 381 vagas para candidatos com Ensino Superior, e salários que variam de R$3 mil até 12,6 mil. Outra seleção aberta é a da Polícia Penal, que oferece 1.179 vagas para policiais efetivos e o prazo de inscrição termina em 6 de maio. O cadastro pode ser feito pelo site do Instituto AOCP e a primeira fase do certame deve acontecer em 3 de julho.

As 28 categorias profissionais autorizadas para este ano vão de execuções penais e políticas públicas, à atividades de defesa do consumidor e atividades do trânsito. Também serão contempladas as áreas de auditoria de atividades urbanas, desenvolvimento e fiscalização agropecuária, assistência à educação, magistério, vigilância ambiental, entre outras.