Inscrições para a Rodada de Negócios da MAX 2021 terminam neste domingo (7)

Encontros on-line oferecem oportunidades para criadores e produtores de audiovisual do país se aproximarem de grandes players internacionais, como Netflix e Disney+

Termina no domingo (7/11), o prazo para as inscrições da Rodada de Negócios da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo. Os encontros virtuais, que acontecem entre os dias 6 e 8 de dezembro, tem o objetivo de incentivar a geração de negócios audiovisuais, estimulando toda a cadeia de valor do segmento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site max.sebraemg.com.br.

Realizada pelo Sebrae Minas, a Rodada de Negócios da MAX 2021 vai gerar oportunidades de comercialização, coprodução e distribuição de projetos de audiovisual. De um lado, estarão criadores, produtores e realizadores, de outro, 45 grandes empresas responsáveis pela distribuição e difusão do conteúdo audiovisual no Brasil e no mundo: canais de TVs pagos e abertos (entre eles, Discovery, GNT, Gloob e Canal Brasil), produtoras (Warner Bros., Boutique Filmes, Chatrone, Moonshot Pictures e Urca Filmes), distribuidores e agregadores (Elo Company Embaúba Filmes, Fenics Filmes e O2 Play) e plataformas de streaming (Disney+, Curta!, Paramount, PlayKids, Viacom e Netflix).

Os interessados podem inscrever projetos e obras, como: longas-metragens, séries, programas de TV, documentários, reality shows, além de conteúdo de catálogo. Os trabalhos deverão ser cadastrados nas categorias: documentário, ficção e animação. Cada participante poderá inscrever até cinco projetos, que serão analisados por até cinco players (por trabalho). As reuniões on-line serão agendadas e divulgadas no próprio sistema da Rodada de Negócios virtual do Sebrae Minas até o dia 30 de novembro.

Os encontros on-line realizados nos dias 6, 7 e 8 de dezembro terão duração de até 30 minutos. A curadoria da MAX 2021 é feita pela Bravi (Brasil Audiovisual Independente, associação que reúne empresas produtoras do país).

MAX 2021

A Rodada de Negócio faz parte da programação da MAX 2021, que inclui, ainda, palestras, oficinas, debates e painéis sobre negócios, políticas públicas, inovações, cultura e tendências ligadas ao audiovisual. O evento 100% on-line e gratuito é realizado pelo Sebrae Minas com o objetivo de promover negócios e capacitar profissionais da indústria brasileira de audiovisual. O evento será promovido de 6 a 9 de dezembro.

Inscrições Rodada de Negócios MAX 2021

Até 7 de novembro

Inscrições gratuitas: max.sebraemg.com.br

Informações: (31) 9 9777-0125