IFB oferece mais de 500 vagas gratuitas

São diversos cursos nos campus Planaltina e Ceilândia

O Instituto Federal de Brasília (IFB) oferece hoje 520 vagas gratuitas em diversos cursos. Há oportunidades nas áreas de Libras, Doula, Espanhol, Gestão para pequenas empresas, Linguagem Audiovisual, Monitor Educacional, cursos específicos para o Enem de Artes, Escrita e Matemática, entre outros.

As turmas terão início no segundo semestre de 2021, com horários em diferentes turnos e dias da semana. Os detalhes estão contidos nos editais e podem ser acessados no site do IFB.

Veja as vagas disponíveis:

IFB Campus Planaltina – 290 vagas (inscrições até 26 de setembro)

Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico Comunidade (40 vagas)

Libras Básico 1 (40 vagas)

Humanidades e Linguagens para o Enem (foco em Artes e Filosofia – 40 vagas)

Curso de escrita para a redação do ENEM (40 vagas)

Monitor Educacional (40 vagas)

Doula (50 vagas)

Matemática (40 vagas)

IFB Campus Ceilândia – 230 vagas (inscrições até 9 de setembro)

Emagrecimento e Saúde (30 vagas)

Espanhol Avançado (25 vagas)

Gestão para Pequenas Empresas (30 vagas)

Libras Básico I: 3 turmas de 30 vagas cada uma

Libras Básico II (25 vagas)

Linguagem Audiovisual – Documentarismo (30 vagas)