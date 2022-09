IFB divulga edital de concurso com salário de até R$ 9,6 mil

O período de inscrições vai do dia 26 de setembro a 17 de outubro, pelo site da Fundação CEFETMINAS, e custa de R$ 80 a R$ 150

O Instituto Federal de Brasília (IFB) publicou os editais de concurso público para contratação de 50 novos servidores, sendo 34 para técnico-administrativo em Educação (TAE) e 16 professores. A banca responsável será a Fundação CEFETMINAS (FCM).

O cargo de técnico-administrativo há vagas para candidatos de nível médio, médio profissionalizante e nível superior, e a remuneração varia de R$ 2,4 mil a R$ 4,6 mil, já com benefício de auxílio-alimentação, para trabalho de 40 horas semanais.

As vagas são para lotação nos diversos campi do IFB, localizados no Plano Piloto, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

O período de inscrições vai do dia 26 de setembro a 17 de outubro, pelo site da Fundação CEFETMINAS, e custa de R$ 80 a R$ 120, a depender do cargo. Os inscritos passarão por uma etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Professor

Já as vagas para o cargo de professor são para candidatos de nível superior em áreas específicas, e o salário varia de R$ 4,4 mil a R$ 9,6 mil, a depender da titulação do profissional, para trabalho de 40 horas semanais.

Os aprovados trabalharão nos diversos campi do IFB, localizados no Plano Piloto, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

O período de inscrições também é de 26 de setembro a 17 de outubro, pelo site da Fundação CEFETMINAS, e custa R$ 150. Os inscritos passarão por uma etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, uma prova de desempenho didático, eliminatória e classificatória, e prova de títulos, somente classificatória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE