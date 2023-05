IBGE abre inscrições para seleção de estagiários nesta segunda-feira (8)

A inscrição é gratuita e irá de 8 de maio até as 12h de 23 de maio, sendo feita pela internet. O gabarito provisório será divulgado em 31 de maio

Fernando Narazaki

São Paulo, SP

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abrem nesta segunda-feira (8) as inscrições para 316 vagas de cadastro de reserva para estágio na instituição. São aceitos estudantes de 22 cursos diferentes do ensino superior (veja relação abaixo) em quase todo o país.

A inscrição é gratuita e irá de 8 de maio até as 12h de 23 de maio, sendo feita pela internet. O gabarito provisório será divulgado em 31 de maio e o final, em 23 de junho.

VEJA ABAIXO COMO SE INSCREVER:

Os candidatos terão de entrar neste site No ato da inscrição, é preciso informar o local onde deseja fazer o estágio e o turno (matutino ou vespertino) Preencha os dados solicitados, incluindo informações escolares

O único estado que não participa da seleção é Roraima. Além da inscrição, a prova também será feita pela internet.

O programa é voltado para estudantes de faculdades públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação), a partir do terceiro período e que ainda terão seis meses ou mais para concluir o curso na possível data de convocação.

O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários a serem definidos pelo IBGE, podendo ser presencial, a distância ou híbrido. A duração será de dois anos.

O valor da bolsa-estágio será de R$ 787,98 para jornada de 20 horas, e de R$ 1.125,69 para 30 horas. Os selecionados ainda receberão auxílio-transporte de R$ 10 por dia de estágio caso tenham de ir presencialmente ao IBGE.

De acordo com o edital, 30% das vagas serão destinadas a candidatos que se declarem pretos e pardos, e 10% das vagas, a candidatos com deficiência.

PROVA ONLINE

Após a inscrição, será feita uma prova online entre 8 e 23 de maio. Os candidatos terão de acessar o mesmo site onde foi feita a inscrição. Nele, será preciso localizar o link “Meus Processos”. Em seguida, o candidato irá clicar em “Opções” e, em seguida, “Fazer a Prova”.

O acesso à prova será permitido após entrar com login e senha, que serão cadastrados pelo candidato no momento da inscrição. Em seguida, o estudante receberá via SMS ou email um código de confirmação. Ele deve colocar o código para iniciar a prova.

O candidato terá dois minutos para responder cada uma das 20 questões, sendo cinco de português, cinco de matemática e raciocínio lógico, cinco de geografia e cinco de conhecimentos gerais e atualidades.

Caso o estudante não responda no tempo permitido, a resposta ficará em branco e a prova seguirá automaticamente para a próxima questão. Se houver perda de conexão da internet, o candidato perderá a questão que iria responder no momento da queda. Quando a conexão for retomada, a prova será retomada na questão seguinte.

O concorrente só não perderá a questão caso ele clique no botão “Responder e sair da prova”. Assim, ele pode retomar o exame em outro momento sem perder uma questão. O gabarito provisório será divulgado em 31 de maio e o final, em 23 de junho.

Em virtude da realização da prova online, o IBGE faz as seguintes recomendações ao candidato

Procure um local tranquilo e silencioso

Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais ou pessoas

Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga

Não abra mais de uma janela/aba do navegador

Certifique-se de que o navegador está com o JavaScript ativado

Para passar à próxima etapa, os candidatos terão de acertar ao menos 50% das questões, sendo que os critérios de desempate serão os seguintes: idade igual ou superior a 60 anos, maior pontuação em português, maior pontuação em matemática e raciocínio lógico, maior pontuação em geografia e maior idade.

Os aprovados serão chamados para entrevista com o supervisor da vaga ou os servidores designados pela área. A convocação será feita por e-mail e os estudantes terão até 24 horas para informar o recebimento do e-mail, sob pena de ser desclassificado do processo seletivo.

Após a entrevista, os escolhidos assinarão o contrato, que terá duração de dois anos, com vigência mínima de seis meses.

Os cursos envolvidos no processo seletivos são os seguintes:

