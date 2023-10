GDF abre inscrições para dois concursos públicos nesta semana

São oportunidades para candidatos de nível médio e superior, com salários que vcariam de R$ 4,2 mil a R$ 6,3 mil

Aos interessados em ingressar em concurso público do Governo do Distrito Federal, essa é a hora. As inscrições para a Secretaria de Educação (SEE-DF) começam hoje, e as do certame da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emaeter-DF) estarão disponíveis a partir de sexta (20).

SEE-DF

O concurso para a SEE-DF é destinado para provimento de vagas do cadastro reserva para professor substituto temporário.

Inscrições: 17 de outubro a 7 de novembro;

Taxa: R$ 26 a R$ 52;

Data da prova: 26 de novembro;

Remuneração: R$ 4.228,56.

Emater-DF

O edital é para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os empregos de extensionista rural, técnico especializado e assistente administrativo.

Vagas: 126 (nível médio e superior);

Incrições: 20 d eoutubro a 3 de dezembro;

Taxa: R$ 67 a R$ 87;

Data da prova: 21 e 28 de janeiro;

Remuneração: R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06.